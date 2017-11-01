Бенедикт Камбербэтч сыграет плейбоя­-наркомана

Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch) недавно был замечен с пиратской повязкой на глазу. Так 41-летний актер готовится к съемкам в мини-сериале «Мэлроуз». Известно, что актер не только сыграет главного героя, но и будет продюсировать картину.

Актер был замечен в необычном «одноглазом» образе в понедельник (30 октября) в Глазго, Шотландия. Известно, что Бенедикт играет в новом сериальном проекте аристократа и плейбоя Патрика Мэлроуза, который изо всех сил пытается измениться и отказаться от пристрастия к наркотикам, несмотря на психологические травмы, нанесенные родителями, сообщает Deadline.

Мини-сериал снимается по роману британского писателя Эдварда Сент-Обина, лауреата Букеровской премии. Действие картины разворачивается в трех разных городах в 60-х, 80-х и начале 2000-х.

Премьера сериала «Мэлроуз» запланирована на 2018 год на канале Sky.

Источник фото: Globallookpress.com