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Бенедикт Камбербэтч сыграет плейбоя­-наркомана


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Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch) недавно был замечен с пиратской повязкой на глазу. Так 41-летний актер готовится к съемкам в мини-сериале «Мэлроуз». Известно, что актер не только сыграет главного героя, но и будет продюсировать картину.

Актер был замечен в необычном «одноглазом» образе в понедельник (30 октября) в Глазго, Шотландия. Известно, что Бенедикт играет в новом сериальном проекте аристократа и плейбоя Патрика Мэлроуза, который изо всех сил пытается измениться и отказаться от пристрастия к наркотикам, несмотря на психологические травмы, нанесенные родителями, сообщает Deadline.

Мини-сериал снимается по роману британского писателя Эдварда Сент-Обина, лауреата Букеровской премии. Действие картины разворачивается в трех разных городах в 60-х, 80-х и начале 2000-х.

Премьера сериала «Мэлроуз» запланирована на 2018 год на канале Sky.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 01.11.2017 Теги: Бенедикт Камбербэтч

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