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Стильный образ – в мелочах!


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Аксессуары – это то, что определяет стиль человека. Поэтому стоит уделить особое внимание деталям: они способны рассказать о владельце многое.

Выбирая повседневные мелочи, присмотритесь к изделиям из кожи. Это прекрасный материал, к его достоинствам относится практичность и высокое качество. Кожаные изделия отличаются прочностью и функционалом, они имеют свою историю и характер, поэтому всегда находят отклик у покупателей и западают в душу.

Изделия в мастерской Leathergood.ru изготавливаются из лучшей фурнитуры и кожи, делаются с любовью, поэтому такие душевные!

Хотите узнать больше? Тогда приглашаем вас в увлекательное путешествие по миру аксессуаров и расскажем, как выбрать вещи, чтобы они подчеркивали вашу индивидуальность и оригинальный стиль.

Начнем с такой простой вещи, как ключи: они постоянно пытаются скрыться в наших карманах или закатиться за подкладку сумки. Подобрав небольшую КЛЮЧНИЦУ из натуральной кожи, вы решаете сразу несколько проблем: ваши ключи всегда будут на месте, они не порвут одежду, а интересная по дизайну вещица дополнит ваш образ.

Стильный образ – в мелочах!

Популярным становится такой аксессуар, как ВИЗИТНИЦА. Невозможно представить современного человека, не имеющего пластиковую карту. Поэтому стоит приобрести такой аксессуар из натуральной кожи – он прослужит вам не один год и сохранит под надежной защитой ваши карты.

Небольшой БРЕЛОК из натуральной кожи – еще один аксессуар из категории must have. Интересный маленький брелочек сохранит ваши ключи или же украсит сумочку.

ОБЛОЖКИ НА ПАСПОРТ тоже не стоит списывать со счетов. Самый важный документ заслуживает лучшую «одежду». Обложка из натуральной кожи надежно защитит ваш паспорт от внешних воздействий, а интересный и трендовый дизайн раскрасит новыми красками ваши будни.

Наконец, палитру аксессуаров дополнит стильный ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА. В современном мире, пожалуй, не осталось людей, не пользующихся сотовой связью. Чтобы защитить гаджет от внешних воздействий и добавить индивидуальности своему стилю, выберите чехол в мастерской LEATHERGOOD.RU.

Подписавшись на Instagram-аккаунт leathergood.ru, вы сможете бесплатно заказать нанесение лазерной гравировки на изделие и получите гарантированную скидку 20% на первую покупку.

Будьте индивидуальны с Leathergood.ru – с нашими изделиями это так просто!


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0 Не нравится 0 Нравится 31.10.2017 Теги: аксессуары ключница обложка визитница

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