Дана Борисова снова обвиняет мать
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Дана Борисова завершает курс лечения от наркозависимости и возвращается к нормальной жизни. На днях ведущая приняла участие в шоу «На самом деле» и в ходе программы сделала неожиданное заявление. По мнению Даны, ее мать Екатерина Ивановна способствовала развитию аддикции.
Как рассказала Борисова, в возрасте 16 лет она мучилась бессонницей - тогда мать стала давать девушке сильнодействующие успокоительные препараты. Дана уверена - родительница пыталась ей помочь.
Но в то же время Борисова добавила, что сама Екатерина Ивановна не раз употребляла сильнодействующие препараты вместе с алкоголем. И по версии Даны, во многом именно стараниями матери у нее возникла зависимость. «У меня было такое впечатление, как будто мама меня хотела видеть спящей красавицей», - обмолвилась Борисова.
«Ты испортила жизнь всем, ты сломала все. Мой ребенок не хочет с тобой общаться, он делает вид, что тебя не знает. Тебя не пускают в школу к ней, тебя там все ненавидят», - заявила ведущая женщине.
Дана считает, что ей удалось справиться и побороть аддикцию. А Екатерина Ивановна остается зависимой. «Мама не справилась, она глубоко больной человек».
Ранее мы писали:
Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.
Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.
Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.
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Обсуждение 11
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игорь санкт=петербургничего кроме омерзения дана не вызывает. обливает с наслаждением мать,которая спасла ее.сделать из матери алкоголичку и наркоманку -это высшее свинство.а выставить на обозрение какие-то личные видео -вообще за пределами... на месте мамы после этого унижения нужно найти в в себе силы и прервать все связи с подлой дочерью.но мать слишком любит свою дочь и наверняка простит ее. когда нибудь данина дочка поступит с ней также.
31.10.17 21:00
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ДашаМама там тоже не ангел. Друг друга стоят
31.10.17 14:21
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Ellis_@Это вообще чудо, что она жива ещё...
31.10.17 12:47
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50/50после просмотра программы понятно, что Дана мнит себя мессией и всех зависимых хочет спасти своим примером. смотрится, как и все её поступки, не очень, прямо скажем)) ну и ей обидно, что она всех содержала (по её словам)а они НЕ так относятся к ней, как следовало. кстати, в клинику с подачи мамы запихнули, а так неизвестно чем бы и кончилось
31.10.17 12:20
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ПрелестьЭто одна из стадий пробуждения от болезни. Все нормально. Судить не стоит.
31.10.17 10:15
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ОльгаНе понимаю , зачем публиковать на всю страну развитие этапов болезни? Это же для медкарты, а не на выставление на суд публики, которую потом призывают не судить!Мы ж тут не врачи.
31.10.17 11:05
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...Не обязательно надо быть врачом,чтобы обладать эмпатией и милосердием.
31.10.17 11:39
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ОльгаКогда человек болен нужен хороший врач, а не пустое сочувствие толпы желтой прессы. Больному , на самом деле, пустое любопытство и сочувствие толпы нужно на много меньше, чем хороший специалист и покой. Еще немного и наша желтая пресса начнет освещать геморрои и развитие болезней простаты в прямом эфире. А мы будем купаться в чужих болячках и развивать бесполезное сочувствие у толпы. Кстати, в болезнях зависимости. больным просто наплевать на мнение окружающих. Им просто фиолетово, что о них думает мир, им нужна их доза. Точка.
31.10.17 14:44
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!Чтобы другие не теряли надежду!
31.10.17 13:35
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Юля БакуЭта плачущая и требующая к себе внимания женщина уже просто до оскомины! Что она вообще то делает, кроме как лечиться и ныть на всю страну . Все ей виноваты...Отврат полный.
31.10.17 10:04
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скромняшкануда, все виноваты, только не я. Неприятная она все-таки персона.
31.10.17 08:52