 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дана Борисова снова обвиняет мать


0 1

Дана Борисова завершает курс лечения от наркозависимости и возвращается к нормальной жизни. На днях ведущая приняла участие в шоу «На самом деле» и в ходе программы сделала неожиданное заявление. По мнению Даны, ее мать Екатерина Ивановна способствовала развитию аддикции.

Как рассказала Борисова, в возрасте 16 лет она мучилась бессонницей - тогда мать стала давать девушке сильнодействующие успокоительные препараты. Дана уверена - родительница пыталась ей помочь.

Но в то же время Борисова добавила, что сама Екатерина Ивановна не раз употребляла сильнодействующие препараты вместе с алкоголем. И по версии Даны, во многом именно стараниями матери у нее возникла зависимость. «У меня было такое впечатление, как будто мама меня хотела видеть спящей красавицей», - обмолвилась Борисова.

«Ты испортила жизнь всем, ты сломала все. Мой ребенок не хочет с тобой общаться, он делает вид, что тебя не знает. Тебя не пускают в школу к ней, тебя там все ненавидят», - заявила ведущая женщине.

Дана считает, что ей удалось справиться и побороть аддикцию. А Екатерина Ивановна остается зависимой. «Мама не справилась, она глубоко больной человек».

Ранее мы писали:

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​



1 Не нравится 0 Нравится 31.10.2017 Теги: Дана Борисова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 11  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору