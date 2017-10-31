Дана Борисова снова обвиняет мать

Дана Борисова завершает курс лечения от наркозависимости и возвращается к нормальной жизни. На днях ведущая приняла участие в шоу «На самом деле» и в ходе программы сделала неожиданное заявление. По мнению Даны, ее мать Екатерина Ивановна способствовала развитию аддикции.

Как рассказала Борисова, в возрасте 16 лет она мучилась бессонницей - тогда мать стала давать девушке сильнодействующие успокоительные препараты. Дана уверена - родительница пыталась ей помочь.

Но в то же время Борисова добавила, что сама Екатерина Ивановна не раз употребляла сильнодействующие препараты вместе с алкоголем. И по версии Даны, во многом именно стараниями матери у нее возникла зависимость. «У меня было такое впечатление, как будто мама меня хотела видеть спящей красавицей», - обмолвилась Борисова.

«Ты испортила жизнь всем, ты сломала все. Мой ребенок не хочет с тобой общаться, он делает вид, что тебя не знает. Тебя не пускают в школу к ней, тебя там все ненавидят», - заявила ведущая женщине.

Дана считает, что ей удалось справиться и побороть аддикцию. А Екатерина Ивановна остается зависимой. «Мама не справилась, она глубоко больной человек».

Ранее мы писали:

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​