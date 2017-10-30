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Мик Джаггер увлекся 22-летней девушкой


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Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер (Mick Jagger) снова влюблен. И с каждым разом его возлюбленные все моложе.

В декабре прошлого года Джаггер стал папой - балерина Мелани Хамрик (Melanie Hamrick) подарила звезде сына. К моменту рождения ребенка музыкант расстался с подругой, но как заботливый папа приобрел для Хамрик таунхаус в Нью-Йорке.

А теперь у Мика новая любовь - 22-летняя кинопродюсер Нур Альфалла (Noor Alfallah). По данным таблоидов, рок-певец познакомился с девушкой в Париже, недавно пара была замечена в Лос-Анджелесе. Причем выглядели 74-летний певец и его подруга совершенно счастливыми. Как говорят в окружении Джаггера: «Мик еще не потерял харизму и шарм».

Напомним, вокалист The Rolling Stones завоевал славу донжуана в юности, но был женат всего лишь дважды. В свое время у артиста были романы с Марианной Фейтфулл, Маршей Хант и многими другими известными женщинами. Поговаривали о романе с российской моделью Марией Руденко, но девушка опровергла сплетни. В декабре 1983 года Джаггер заявил в интервью журналу The Face, что состоял в гомосексуальной связи с несколькими мужчинами, в том числе с Дэвидом Боуи.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 30.10.2017 Теги: Мик Джаггер

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