Меньшова об отделении от Галкина

На Первом канале полным ходом идут реновации. И недавно был откорректирован формат программы «Сегодня вечером». Новый выпуск шоу Максим Галкин провел без Юлии Меньшовой, но это не повод для беспокойства.

В пятницу Максим анонсировал новый выпуск программы, уточнив, что на этот раз в студии он будет без коллеги. «Некоторые выпуски мы с Юлей Меньшовой будем вести по одному. В этот раз буду я», - сообщил шоумен.

Поклонники Меньшовой заволновались, но сама ведущая поспешила прояснить ситуацию: «Спокуха! Через неделю я буду в эфире "Сегодня вечером", одна, без Макса. Иногда мы будем вести эфиры по одиночке, а иногда - снова вдвоем».

Большинство поклонников оценили изменения в программе положительно: «Юля, вот, может, это лучший вариант, если вы будете вести по очереди. Два ведущих не нужны», «Когда Вас поставили вести вместе с Максом Галкиным, это было ошибкой. Вы оба самодостаточные люди. Каждый по- своему интересен. Вот и получился "перебор"», «Юля, очень хорошо, что Вы будете вести одна передачу, Вы очень талантливая ведущая! Это, на мой взгляд, правильный ход - вести по очереди с Максимом».

Напомним, в августе Меньшова объявила о закрытии передачи «Наедине со всеми», пояснив, что программа банально изжила себя.

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