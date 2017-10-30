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Меньшова об отделении от Галкина


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На Первом канале полным ходом идут реновации. И недавно был откорректирован формат программы «Сегодня вечером». Новый выпуск шоу Максим Галкин провел без Юлии Меньшовой, но это не повод для беспокойства.

В пятницу Максим анонсировал новый выпуск программы, уточнив, что на этот раз в студии он будет без коллеги. «Некоторые выпуски мы с Юлей Меньшовой будем вести по одному. В этот раз буду я», - сообщил шоумен.

Поклонники Меньшовой заволновались, но сама ведущая поспешила прояснить ситуацию: «Спокуха! Через неделю я буду в эфире "Сегодня вечером", одна, без Макса. Иногда мы будем вести эфиры по одиночке, а иногда - снова вдвоем».

Большинство поклонников оценили изменения в программе положительно: «Юля, вот, может, это лучший вариант, если вы будете вести по очереди. Два ведущих не нужны», «Когда Вас поставили вести вместе с Максом Галкиным, это было ошибкой. Вы оба самодостаточные люди. Каждый по- своему интересен. Вот и получился "перебор"», «Юля, очень хорошо, что Вы будете вести одна передачу, Вы очень талантливая ведущая! Это, на мой взгляд, правильный ход - вести по очереди с Максимом».

Напомним, в августе Меньшова объявила о закрытии передачи «Наедине со всеми», пояснив, что программа банально изжила себя.

Ранее мы писали:

Юлия Меньшова: «Порой я очень проницательна». Юлия считает, что она смогла бы быть следователем по профессиональным качествам, но не потянула бы эту работу в плане эмоциональном. 

Максим Галкин мечтает вести передачу о науке. Артисту неловко находиться в обойме вместе с пошлыми, вульгарными, а порой и бесталанными звездами. 

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.



0 Не нравится 0 Нравится 30.10.2017 Теги: Юлия Меньшова

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Обсуждение 2  

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  • лаки
    о, по очереди это пожалуй тема, а то вдовем им явно тесно было)
    		 30.10.17 10:41
         
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    • Персикова
      Вдвоём ей было тесно))) а Галкину нормально ))) , он её просто забивает . Я не его фанат , но на фоне Юли , он выглядел интересней, а она на его фоне совсем потерялась . И ещё меня лично раздражает её всё время открытый рот (хочется клацнуть снизу по челюсти))) или наоборот сжатые куриной попкой губы . Ну , в общем , на мой взгляд ей надо серьёзно поработать над мимикой .
      		 30.10.17 12:20
           
      3
           
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