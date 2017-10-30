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Гордон станет соперницей Собчак на выборах


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Может ли женщина стать президентом России? Владимир Путин считает, что возможно. И вот уже есть два кандидата - следом за Ксенией Собчак о намерении баллотироваться заявила Екатерина Гордон.

Ведущая, певица и основатель юридического агентства по семейному праву считает, что Россия - страна матерей-одиночек, которым не оказывается поддержки. И Екатерина попробует ситуацию изменить.

«Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента. Я - мать двоих детей, журналист с 10-летним стажем. Я учредила свою собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране. Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности. В моей позиции нет ничего мужененавистнического, это статистика - после разводов дети остаются с женщинами и права этих женщин не защищены. Мы - страна матерей-одиночек, на которых всем плевать», - с таким заявлением Гордон выступила в видео на Youtube.

Екатерина добавила, что в свое время принимала участие в оппозиционных акциях, общалась с представителями Кремля и в конце концов поняла, что «все кормятся у одной и той же лоханки». «По факту - удовлетворяют свои амбиции и пытаются заработать на нас деньги. Я не голосовала никогда. Сейчас в силу опыта и своих убеждений я хочу воспользоваться этим правом и стать голосом для женщин, чьи права попраны».

Напомним, на прошлой неделе Ксения Собчак заявила, что главой ее штаба станет бывший директор РГТРК «Останкино» Игорь Малашенко.

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0 Не нравится 0 Нравится 30.10.2017 Теги: катя гордон

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