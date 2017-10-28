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Джулии Робертс - 50!


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Она покорила мир в начале 90-х, сыграв главную роль в романтической комедии «Красотка». И до сих пор Джулия Робертс (Julia Roberts) остается одной из первых красавиц Голливуда. Сегодня Джулия отмечает юбилей. Поздравляем!

 
 
 

Она сыграла в нескольких десятках фильмов и первой добилась статуса «Самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда». В ее коллекции множество наград, включая «Оскар». Но сейчас для Робертс в приоритете семья и трое детей, так что на съемочной площадке знаменитость появляется редко. Хотя...

В недавнем интервью Harper`s Bazaar Джулия обмолвилась, что в принципе не прочь стать участницей действительно интересного проекта. «Я просто жду предложения, а потом думаю, нужно ли мне это. Наверное, это неправильно, но я хочу увидеть сценарий, ради которого я брошу все и тотчас поеду на съемки».

Робертс остается одной из самых привлекательных женщин "фабрики грез". Весной она названа самой красивой женщиной 2017 года по версии People. Звание актриса получила пятый раз, что весьма лестно. Но Робертс уверена: лучшее - впереди. «Думаю, я сейчас достигла своего пика», — подчеркивает актриса.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 28.10.2017 Теги: Джулия Робертс

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