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Кендалл Дженнер увлечена баскетболистом


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Многочисленные поклонники Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) тяжело вздыхают. Все, теперь у модели появился идеальный мужчина и у них нет шансов. Слухи о романе Кендалл со звездой НБА Блейком Гриффином (Blake Griffin) подтверждаются.

Дженнер находилась в поисках парня мечты с прошлого года. Не то чтобы девушка особо нервничала, но явно чувствовала себя не слишком комфортно в гордом одиночестве. Недавно Кендалл стала появляться на пати в компании 28-летнего Блейка, но друзья звезды поспешили заверить журналистов, что у молодых людей «ничего серьезного». Но это, по-видимому, была продуманная дезинформация.

Теперь выясняется, что модель и спортсмен встречаются на протяжении двух месяцев и сейчас считают себя действительно парой. «Все как положено. Они - пара. Кендалл с удовольствием посещает игры с участием Гриффина, они стараются быть вместе как можно чаще, когда оба в Лос-Анджелесе. У них все хорошо», - цитирует инсайдера Us Weekly.

Напомним, в прошлом году Дженнер рассталась с экс-солистом One Direction Гарри Стайлсом после трех лет отношений. В начале года ходили слухи об увлечении девушкой хип-хоп-исполнителем A$AP Rocky, но роман продлился недолго.

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0 Не нравится 0 Нравится 27.10.2017 Теги: Кендалл Дженнер

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