Галкин отмежевался от Меньшовой

Ведущая Юлия Меньшова, похоже, никак не может найти себя на телешоу «Сегодня вечером». Звезду не раз критиковали за манеру ведения программы и критиковали довольно резко. А теперь коллега Юлии Максим Галкин будет вести проект без Меньшовой.

Максим анонсировал новый выпуск программы с участием Яны Рудковской и Евгения Плющенко и уточнил, что выпуск он проведет один. «Некоторые выпуски мы с Юлей Меньшовой будем вести по одному. В этот раз буду я», - сообщил шоумен.

Поклонникам Галкина новость пришлась по душе: «Вот и прекрасно. Передача для одного ведущего. Никак не для двоих», «Да, по всей видимости, синдром Меньшовой нарастает, как снежный ком, интересно, Эрнст заглядывает в инстаграм Максима, если да, то факт налицо, ведущий должен остаться один», «Юлия действительно портит передачу. Без нее буду смотреть Галкина. Улыбка у нее очень неестественная, наигранная».

Напомним, в августе ведущая объявила о закрытии передачи «Наедине со всеми», пояснив, что программа банально изжила себя. Затем стало известно о том, что звезда заменит Андрея Малахова на шоу «Сегодня вечером».

Ранее мы писали:

Максим Галкин мечтает вести передачу о науке. Артисту неловко находиться в обойме вместе с пошлыми, вульгарными, а порой и бесталанными звездами.

Юлия Меньшова: «Порой я очень проницательна». Юлия считает, что она смогла бы быть следователем по профессиональным качествам, но не потянула бы эту работу в плане эмоциональном.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.