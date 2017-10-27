 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Галкин отмежевался от Меньшовой


0 0

Ведущая Юлия Меньшова, похоже, никак не может найти себя на телешоу «Сегодня вечером». Звезду не раз критиковали за манеру ведения программы и критиковали довольно резко. А теперь коллега Юлии Максим Галкин будет вести проект без Меньшовой.

Максим анонсировал новый выпуск программы с участием Яны Рудковской и Евгения Плющенко и уточнил, что выпуск он проведет один. «Некоторые выпуски мы с Юлей Меньшовой будем вести по одному. В этот раз буду я», - сообщил шоумен.

Поклонникам Галкина новость пришлась по душе: «Вот и прекрасно. Передача для одного ведущего. Никак не для двоих», «Да, по всей видимости, синдром Меньшовой нарастает, как снежный ком, интересно, Эрнст заглядывает в инстаграм Максима, если да, то факт налицо, ведущий должен остаться один», «Юлия действительно портит передачу. Без нее буду смотреть Галкина. Улыбка у нее очень неестественная, наигранная».

Напомним, в августе ведущая объявила о закрытии передачи «Наедине со всеми», пояснив, что программа банально изжила себя. Затем стало известно о том, что звезда заменит Андрея Малахова на шоу «Сегодня вечером».

Ранее мы писали:

Максим Галкин мечтает вести передачу о науке. Артисту неловко находиться в обойме вместе с пошлыми, вульгарными, а порой и бесталанными звездами. 

Юлия Меньшова: «Порой я очень проницательна». Юлия считает, что она смогла бы быть следователем по профессиональным качествам, но не потянула бы эту работу в плане эмоциональном. 

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.



0 Не нравится 0 Нравится 27.10.2017 Теги: Юлия Меньшова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору