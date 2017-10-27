Ева Польна представила «Глубокое синее море»

Осенняя депрессия? Певица Ева Польна про такое не слышала. Артистка готовится представить новую концертную программу и 28 октября порадует московских поклонников концертом в Crocus City Hall. А сегодня представила новую песню.

«Долгожданный сингл! Волшебный и романтический!» - анонсировала Ева композицию «Глубокое синее море» в соцсетях.

Поклонники в восторге: «Узнаю Еву! Какая глубокая, красивая песня», «Нереальный трек, как всегда, аплодисменты стоя», «Песня нереально крутая! Не перестаю восхищаться!»

Сама Польна в одном из интервью признавалась, что ей очень не хватает музыки для поколения 30–40-летних. «Красивой, модной, интересной, с неглупой душевной лирикой. Есть ощущение, что мы вернулись в год 1995-й примерно. Я вот, например, включаю радио и грущу. Я понимаю, что плохо. Катастрофа еще и в том, что я не понимаю, что делают эти люди, стоящие на нашей сцене, — зачем они находятся там, что они хотят сказать, не стыдно ли им петь то, что они поют. Глядя на своих коллег, порой хочется уйти из такого искусства. Мне неловко перед самой собой — участвовать во всеобщей вакханалии».

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