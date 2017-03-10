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Гагарина представила теплый клип


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Каждая приличная творческая личность старается с наступлением весны порадовать новой работой. Ведь это так символично! Полина Гагарина старается не отступать от подобного принципа и приятно удивляет поклонников. Артистка представила клип на песню «Стану солнцем».

Никаких декораций, сложных костюмов и запутанных сюжетов. Ролик «Стану солнцем» снимался во время отдыха Гагариной с родными на Мальдивах, так получилось максимально естественно.

 

«Когда я писала музыку, думала о самых близких людях и своих чувствах к ним, — говорит Полина о новой работе. — Мы долго не могли определиться с клипом, а потом поняли, что не нужно ломать голову — в этом видео должна быть моя семья, самые любимые и дорогие мне люди. Клип получился классным: тёплым по настроению, естественным по картинке и личным по сути. Какие–то кадры снимала я сама, большинство — мой муж. И ещё один важный момент: это видео мы снимали во время нашего отпуска на Мальдивах этой зимой. Оно скорее любительское, расслабленное, без постановок, костюмов и причёсок — абсолютный nature!»

Ранее мы писали:

Полина Гагарина представила откровенное видео. Интригующий ролик.​

Полина Гагарина мечтает о дочке. Звезда воспитывает сына. 

Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду». 



0 Не нравится 0 Нравится 10.03.2017 Теги: Полина Гагарина

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