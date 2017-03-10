Гагарина представила теплый клип

Каждая приличная творческая личность старается с наступлением весны порадовать новой работой. Ведь это так символично! Полина Гагарина старается не отступать от подобного принципа и приятно удивляет поклонников. Артистка представила клип на песню «Стану солнцем».

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Никаких декораций, сложных костюмов и запутанных сюжетов. Ролик «Стану солнцем» снимался во время отдыха Гагариной с родными на Мальдивах, так получилось максимально естественно.

«Когда я писала музыку, думала о самых близких людях и своих чувствах к ним, — говорит Полина о новой работе. — Мы долго не могли определиться с клипом, а потом поняли, что не нужно ломать голову — в этом видео должна быть моя семья, самые любимые и дорогие мне люди. Клип получился классным: тёплым по настроению, естественным по картинке и личным по сути. Какие–то кадры снимала я сама, большинство — мой муж. И ещё один важный момент: это видео мы снимали во время нашего отпуска на Мальдивах этой зимой. Оно скорее любительское, расслабленное, без постановок, костюмов и причёсок — абсолютный nature!»

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