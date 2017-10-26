Вадим Казаченко: «Год выплачиваю и содержание, и алименты»

Певец Вадим Казаченко переживает не самые приятные моменты. Недавно артист перенес микроинфаркт. А теперь обратился к бывшей жене Ольге Мартыновой с просьбой прекратить «домогательства».

Второй год Казаченко не может разрешить конфликт с бывшей супругой. Ольга Мартынова родила сына и пытается добиться алиментов. Однако артист требует доказательств и заявляет, что готов на финансовую поддержку только по решению суда.

Дошло до того, что после появления Мартыновой на очередном ток-шоу 54-летний артист так переволновался, что вынужден был обратиться за помощью к медикам. А теперь Казаченко обратился к бывшей в соцсетях: «Я отдал вам все, что мог дать, и ничего не просил взамен. И что я получил теперь? Подставы? Вечные истерики по телефону? Беспричинные скандалы? <...>. Что еще вам нужно сейчас от меня? Содержание и алименты? Я уже год выплачиваю и содержание, и алименты, поскольку каждый ваш выход на ТВ с моим именем и фамилией прилично оплачивается. Вы совершили десяток походов на федеральные каналы, даете интервью в клубах и проводите время днями и вечерами на съемках», - пишет исполнитель.

Певец еще раз подчеркивает, что общаться с Ольгой он не желает: «Мне не нужно ваше сочувствие, поскольку у вас его нет. Любви к вам не осталось. Хватит меня домогаться. Вы меня достали».

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