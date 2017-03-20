Жена Казаченко родила первенца

Ольга Мартынова, чей брак с певцом Вадимом Казаченко недавно был восстановлен, похоже, стала мамой. На выходных девушка опубликовала в Instagram снимок, на котором заметны серьезные изменения в фигуре. Друзья спешат поздравить Ольгу, но сама она пока воздерживается от комментариев.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Мар 19 2017 в 5:37 PDT

Ольга стала известна широкой публике в конце прошлого года. На шоу «Пусть говорят» дама сообщила, что находится в интересном положении и что Вадим Казаченко выгнал ее из дома, оставив без средств к существованию. В ответ артист заявил, что давно просил супругу о разводе, но она пытается им манипулировать.

Между супругами началось судебное разбирательство, представлять интересы Мартыновой вызвалась Катя Гордон.

В феврале Гагаринский суд Москвы признал брак Казаченко с Ольгой фиктивным. Через некоторое время Гордон заявила, что адвокаты исполнителя ввели в заблуждение судью. Юристам Кати удалось добиться отмены решения о фиктивности брака Казаченко.

Впрочем, певец делает вид, что он холостой мужчина. На прошлой неделе Вадим сделал предложение своему продюсеру Ирине Аманти. На одном из показов в рамках модной Недели Казаченко встал на колено перед Ириной и спросил, согласна ли она стать его супругой. Аманти согласилась.

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