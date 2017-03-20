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Жена Казаченко родила первенца


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Ольга Мартынова, чей брак с певцом Вадимом Казаченко недавно был восстановлен, похоже, стала мамой. На выходных девушка опубликовала в Instagram снимок, на котором заметны серьезные изменения в фигуре. Друзья спешат поздравить Ольгу, но сама она пока воздерживается от комментариев.

Ольга стала известна широкой публике в конце прошлого года. На шоу «Пусть говорят» дама сообщила, что находится в интересном положении и что Вадим Казаченко выгнал ее из дома, оставив без средств к существованию. В ответ артист заявил, что давно просил супругу о разводе, но она пытается им манипулировать.

Между супругами началось судебное разбирательство, представлять интересы Мартыновой вызвалась Катя Гордон.

В феврале Гагаринский суд Москвы признал брак Казаченко с Ольгой фиктивным. Через некоторое время Гордон заявила, что адвокаты исполнителя ввели в заблуждение судью. Юристам Кати удалось добиться отмены решения о фиктивности брака Казаченко.

Впрочем, певец делает вид, что он холостой мужчина. На прошлой неделе Вадим сделал предложение своему продюсеру Ирине Аманти. На одном из показов в рамках модной Недели Казаченко встал на колено перед Ириной и спросил, согласна ли она стать его супругой. Аманти согласилась.

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Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.

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0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2017 Теги: Вадим Казаченко

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