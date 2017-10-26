На протяжении недели Армен Джигарханян жил словно в мелодраме. А теперь ситуация больше похожа на боевик. По некоторым данным, в театре Джигарханяна проводится обыск.

Накануне представительница супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской говорила о «рейдерском захвате», но информацию в театре не подтвердили. Теперь телеканал «Звезда» со ссылкой на заведующую литературной частью театра сообщает о проведении обыска московскими оперативниками.

Ранее сообщалось, что сейчас сам Армен Борисович фактически живет в театре, наотрез отказавшись общаться с женой. Вчера вечером народный артист СССР обратился в отделение МВД с заявлением о краже паспорта. Как рассказали журналистам, документ находился в Московском драматическом театре Джигарханяна и был похищен в период времени с 01.10.17 г. по 10.10.17 г.

Несколькими днями ранее актер подал заявление на развод, а его супруга уволилась с должности директора театра. Джигарханян обвинил жену в мошенничестве и попытках убийства. Однако сестра артиста полагает, что Армен Борисович банально вспылил. Известно, что незадолго до бракосочетания актер переписал имущество на Цымбалюк-Романовскую.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.

Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась . Дама рассказала о романе с актером.

Источник фото: Globallookpress.com