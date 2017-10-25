Караченцов готовится к лечению

Николаю Караченцову предстоит очередная борьба. На этот раз с онкологией. В прошлом месяце в ходе планового обследования у артиста обнаружили опухоль. Но родные актера стараются не унывать.

В феврале Караченцов попал в ДТП, после прошел курс обследования в одной из клиник Германии. Тогда у актера не было выявлено серьезных признаков болезни. «В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление», - поясняла супруга Караченцова Людмила Поргина. В сентябре у Николая Петровича обнаружили опухоль. По словам Поргиной, опухоль оказалась неоперабельной.

Однако сейчас сын артиста Андрей заявил, что в семье надеются на лучшее. «Не все так запущено, не все так плохо, можно бороться, и мы будем бороться. Мы надеемся на благоприятный исход лечения, мы надеемся и стремимся к этому», - сообщил мужчина.

Он добавил, что лечение в зарубежных клиниках сейчас даже не рассматривается. «Лечение еще не начали. Мы пока собираем информацию, анализируем, где лучше это делать. Единственно могу сказать, что мы никуда за границу не поедем, мы доверяем нашей медицине и будем лечиться в России».

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Источник фото: Globallookpress.com