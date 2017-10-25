Джордж Клуни: «Это какой-то фильм ужасов»

Джордж Клуни (George Clooney), возможно, не самый молодой, но определенно самый веселый папа в Голливуде. В июне супруга Амаль (Amal) подарила звезде сына Александера и дочь Эллу, и теперь Джордж увлеченно делится с прессой деталями родительских будней. Причем в самой юмористической форме.

56-летний актер уже не раз говорил, что появление детей стало для него очень серьезным испытанием. Клуни постарался научиться менять памперсы, но сейчас звезде очень непросто.

В новом интервью The Mirror актер сообщил, что сейчас малышей приучают к твердой пище и... «Не знаю, как так получается! Они едят морковь, а потом она выходит такой... Это шокирующе.. Словно фильм ужасов. Знаете, мне кажется, этот кошмар будет вечным».

Джордж посоветовал родителям не давать детям твердую пищу до тех пор, пока «ребятки сами не научатся менять свои подгузники».

Ранее актер и его супруга, адвокатесса Амаль Клуни, твердо заявили, что двух наследников им достаточно. «Мне 39 лет. С меня хватит», - подчеркивала миссис Клуни. Кстати, недавно Амаль вернулась к работе и сейчас ведет международный судебный процесс в ООН.

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Источник фото: Globallookpress.com