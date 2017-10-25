 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джордж Клуни: «Это какой-то фильм ужасов»


1 0

Джордж Клуни (George Clooney), возможно, не самый молодой, но определенно самый веселый папа в Голливуде. В июне супруга Амаль (Amal) подарила звезде сына Александера и дочь Эллу, и теперь Джордж увлеченно делится с прессой деталями родительских будней. Причем в самой юмористической форме.

56-летний актер уже не раз говорил, что появление детей стало для него очень серьезным испытанием. Клуни постарался научиться менять памперсы, но сейчас звезде очень непросто.

В новом интервью The Mirror актер сообщил, что сейчас малышей приучают к твердой пище и... «Не знаю, как так получается! Они едят морковь, а потом она выходит такой... Это шокирующе.. Словно фильм ужасов. Знаете, мне кажется, этот кошмар будет вечным».

Джордж посоветовал родителям не давать детям твердую пищу до тех пор, пока «ребятки сами не научатся менять свои подгузники».

Ранее актер и его супруга, адвокатесса Амаль Клуни, твердо заявили, что двух наследников им достаточно. «Мне 39 лет. С меня хватит», - подчеркивала миссис Клуни. Кстати, недавно Амаль вернулась к работе и сейчас ведет международный судебный процесс в ООН.

Ранее мы писали:

Джордж Клуни увез детей в Италию. Актер переживает за безопасность малышей.

Амаль и Джордж Клуни без ума друг от друга. Пара не скрывает чувств.

Джордж Клуни: «Моя жена превосходит меня умом». Откровенное признание. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 25.10.2017 Теги: Джордж Клуни

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 6  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору