Рене Зеллвегер похорошела
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Сегодня она уже не гонится за славой и деньгами. И тем не менее раз в год Рене Зеллвегер (Renee Zellweger) не отказывается сняться в интересном проекте. Сейчас актриса представляет свой новый фильм, и светские обозреватели отмечают, что Рене заметно похорошела.
Сейчас Зеллвегер представляет драму режиссера Майкла Карни (Michael Carney) «Такой же другой, как я». Рене сыграла главную женскую роль и, по словам критиков, сыграла прекрасно. Тем временем поклонники и светские обозреватели наперебой обсуждают сияющий внешний вид актрисы. На очередной премьере 48-летняя звезда появилась в шикарном черном платье с пышной юбкой и бюстье, подчеркивающем линию плеч.
На прошлой неделе на показе в Лос-Анджелесе Рене блистала в стильном желтом платье от Carolina Herrera. И на снимках видно, что звезда буквально сияет.
Напомним, несколько лет назад Рене решилась на подтяжку лица. Но публика сочла результат операции не слишком удачным, и актрису беспощадно высмеяли. Сама же Зеллвегер заявила, что вовсе не переживала по этому поводу, и подчеркнула, что не позволит общественному мнению влиять на ее самооценку.
Ранее мы писали:Рене Зеллвегер стала звездой Vogue. Актриса рассказала о новой Бриджит Джонс.
Рене Зеллвегер нравилась ее полнота. По словам актрисы, кода она была пухленькой, то чувствовала большой интерес противоположного пола.
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