 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Рене Зеллвегер похорошела


1 0

Сегодня она уже не гонится за славой и деньгами. И тем не менее раз в год Рене Зеллвегер (Renee Zellweger) не отказывается сняться в интересном проекте. Сейчас актриса представляет свой новый фильм, и светские обозреватели отмечают, что Рене заметно похорошела.

 

Сейчас Зеллвегер представляет драму режиссера Майкла Карни (Michael Carney) «Такой же другой, как я». Рене сыграла главную женскую роль и, по словам критиков, сыграла прекрасно. Тем временем поклонники и светские обозреватели наперебой обсуждают сияющий внешний вид актрисы. На очередной премьере 48-летняя звезда появилась в шикарном черном платье с пышной юбкой и бюстье, подчеркивающем линию плеч.

На прошлой неделе на показе в Лос-Анджелесе Рене блистала в стильном желтом платье от Carolina Herrera. И на снимках видно, что звезда буквально сияет.

Напомним, несколько лет назад Рене решилась на подтяжку лица. Но публика сочла результат операции не слишком удачным, и актрису беспощадно высмеяли. Сама же Зеллвегер заявила, что вовсе не переживала по этому поводу, и подчеркнула, что не позволит общественному мнению влиять на ее самооценку.

Ранее мы писали:

Рене Зеллвегер стала звездой Vogue. Актриса рассказала о новой Бриджит Джонс.

Рене Зеллвегер нравилась ее полнота. По словам актрисы, кода она была пухленькой, то чувствовала большой интерес противоположного пола. 

Представлен трейлер картины «Ребенок Бриджит Джонс». Бриджит возвращается. 



0 Не нравится 1 Нравится 20.10.2017 Теги: Рене Зеллвегер

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору