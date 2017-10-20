Рене Зеллвегер похорошела

Сегодня она уже не гонится за славой и деньгами. И тем не менее раз в год Рене Зеллвегер (Renee Zellweger) не отказывается сняться в интересном проекте. Сейчас актриса представляет свой новый фильм, и светские обозреватели отмечают, что Рене заметно похорошела.

Публикация от Leslie Horton (@lesliebhorton) Окт 19 2017 в 10:07 PDT

Сейчас Зеллвегер представляет драму режиссера Майкла Карни (Michael Carney) «Такой же другой, как я». Рене сыграла главную женскую роль и, по словам критиков, сыграла прекрасно. Тем временем поклонники и светские обозреватели наперебой обсуждают сияющий внешний вид актрисы. На очередной премьере 48-летняя звезда появилась в шикарном черном платье с пышной юбкой и бюстье, подчеркивающем линию плеч.

На прошлой неделе на показе в Лос-Анджелесе Рене блистала в стильном желтом платье от Carolina Herrera. И на снимках видно, что звезда буквально сияет.

Напомним, несколько лет назад Рене решилась на подтяжку лица. Но публика сочла результат операции не слишком удачным, и актрису беспощадно высмеяли. Сама же Зеллвегер заявила, что вовсе не переживала по этому поводу, и подчеркнула, что не позволит общественному мнению влиять на ее самооценку.

Ранее мы писали:

Рене Зеллвегер нравилась ее полнота. По словам актрисы, кода она была пухленькой, то чувствовала большой интерес противоположного пола.

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