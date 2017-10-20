Марго Робби показала трюки на льду

Марго Робби (Margot Robbie) снова приятно удивляет поклонников. Теперь актриса покорила лед, сыграв роль известной фигуристки. И судя по ролику, Робби отлично вошла в роль.

Представлен первый тизер фильма о скандально известной американской фигуристке Тоне Хардинг. И тизер на сегодня стал трендом №1 на Youtube.

Главная героиня картины «Я, Тоня», судя по ролику, девушка весьма амбициозная и смелая. Она запросто выходит на лед с сигаретой, давит окурок коньком и исполняет тройной аксель.

В основе сюжета - скандальная история, произошедшая на зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере. В начале 1994 года бывший муж Тони напал на тренировке на одну из главных соперниц Хардинг Нэнси Керриган. Из-за травмы Нэнси отказалась от участия в национальном первенстве. Хардинг выиграла чемпионат США, и они обе, вместе с Керриган, попали в олимпийскую сборную. Позже Тоня призналась, что знала о подготовке к нападению. Ассоциация фигурного катания США и Национальный Олимпийский комитет США инициировали процедуру исключения Хардинг из команды, но фигуристка пригрозила судебным иском, и дело замяли.

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