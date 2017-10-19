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Что убило Дмитрия Марьянова?


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Накануне на Химкинском кладбище похоронили актера Дмитрия Марьянова. Артиста провожали аплодисментами, при этом многие друзья и поклонники актера до сих пор не могут поверить в произошедшее. Марьянов скоропостижно скончался на 48-м году жизни, и есть версии о том, что актера сгубили непрофессионалы.

Марьянов скончался 15 октября. Причиной смерти называют оторвавшийся тромб. Будучи в частной клинике в подмосковном городе Лобня, актер почувствовал резкое недомогание, была вызвана скорая, но, по роковому стечению обстоятельств, Городская служба скорой медицинской помощи была на тот момент перегружена. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, но Минздрав Подмосковья не нашел нарушений.

По некоторым данным, в частной клинике артист проходил курс реабилитации. Тем временем нарколог Дмитрий Вашкин в интервью изданию Dni.Ru заметил, если Марьянов действительно лечился от зависимости, то обращение в частное медучреждение было серьезной ошибкой.

«Пациентов в состоянии абстинентного синдрома при наличии психических проблем ни в коем случае нельзя отправлять в центры реабилитации. Этот этап необходимо доверять только серьезным медицинским центрам, имеющим соответствующую лицензию. Иначе случаи смертей пациентов будут продолжаться», - считает специалист.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 19.10.2017 Теги: Дмитрий Марьянов

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