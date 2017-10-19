Не хуже Собчак: Бузова тоже готова стать президентом

Ольга Бузова знает, как увлечь публику. Всего за несколько месяцев ведущая стала популярной певицей, а теперь подумывает о политике. Бузова готова даже последовать примеру Ксении Собчак и баллотироваться в президенты. Правда, не сейчас.

Несколько часов назад в Insta звезды появилась запись: «И к последним новостям страны. Я подожду 4 года. Мне пока только 31». Таким образом Бузова дала понять, что не прочь последовать примеру Собчак.

Конечно же, пост спровоцировал бурную дискуссию в комментариях: «Не дай бог. У нас вся страна сбежит за границу», «Господи, куда катится этот мир, Бузову в президенты? Вы что, с ума все посходили, над ней все кто только может прикалывается и стебут ее везде, где она только появится», «Мы все подождем!!! Берегу свой голос для тебя!», «Да вот только Ольги Бузовой нам в президенты не хватало для полного распада страны», «Молодец, Оленька Бузова, всего добивается сама, без всяких там папиков».

Напомним, накануне о намерении баллотироваться в президенты совершенно серьезно заявила Ксения Собчак. Заявление стало резонансным: политические деятели в недоумении, звезды шоу-бизнеса иронизируют, а Максим Галкин предлагает назначить Ксению Бородину премьером.

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