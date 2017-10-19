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Алика Смехова о трудностях воспитания детей


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Она трижды была замужем. Но сейчас Алика Смехова предпочитает свободу. Хотя порой актрисе приходится довольно трудно. Как рассказала звезда, ей сложно одной растить двух сыновей.

Алика всегда подтянута и энергична, прекрасно выглядит для своего возраста. Кажется, у актрисы нет серьезных проблем в жизни, но, на самом деле, это не совсем так. Порой ей все же не хватает мужской поддержки, особенно когда речь заходит о воспитании сыновей Артема и Макара.

«Никогда не думала, что буду матерью-одиночкой, — призналась артистка в Insta. — Но вот уже десять лет я одна воспитываю своих мальчиков. Конечно, это тяжело, и в первую очередь эмоционально, физически. Столько решений надо принимать и поступков совершать… Одной на все и всех не хватает, но зато какие чудесные у меня мальчишки!»

По словам Смеховой, она старается выполнять роли и матери, и отца, и пытается держать сыновей в ежовых рукавицах. И звезде это удается. В этом году старший сын Алики, 17-летний Артем, закончил с отличием школу и поступил в университет, не обращаясь за помощью к репетиторам. 9-летний Макар сейчас учится в четвертом классе.

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0 Не нравится 0 Нравится 19.10.2017 Теги: Алика Смехова

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