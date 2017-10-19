Алика Смехова о трудностях воспитания детей

Она трижды была замужем. Но сейчас Алика Смехова предпочитает свободу. Хотя порой актрисе приходится довольно трудно. Как рассказала звезда, ей сложно одной растить двух сыновей.

Алика всегда подтянута и энергична, прекрасно выглядит для своего возраста. Кажется, у актрисы нет серьезных проблем в жизни, но, на самом деле, это не совсем так. Порой ей все же не хватает мужской поддержки, особенно когда речь заходит о воспитании сыновей Артема и Макара.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) Окт 18 2017 в 6:38 PDT

«Никогда не думала, что буду матерью-одиночкой, — призналась артистка в Insta. — Но вот уже десять лет я одна воспитываю своих мальчиков. Конечно, это тяжело, и в первую очередь эмоционально, физически. Столько решений надо принимать и поступков совершать… Одной на все и всех не хватает, но зато какие чудесные у меня мальчишки!»

По словам Смеховой, она старается выполнять роли и матери, и отца, и пытается держать сыновей в ежовых рукавицах. И звезде это удается. В этом году старший сын Алики, 17-летний Артем, закончил с отличием школу и поступил в университет, не обращаясь за помощью к репетиторам. 9-летний Макар сейчас учится в четвертом классе.

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