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В семье Алексея Ягудина пополнение


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После появления в микроблоге фигуриста интригующей новости о пополнении в семействе поклонники стали активно поздравлять Алексея, подумав о рождении ребенка. Однако с этим торопиться рано. Как выяснилось, фигурист завел еще одного домашнего питомца.

 

Алексей Ягудин стал счастливым хозяином собаки породы бигль. Радостное событие фигурист озвучил в соцсетях. Причем Алексей устроил небольшую провокацию, не уточнив сразу, о каком члене семьи идет речь.

«У нас пополнение, еще одна девочка в нашей семье! Ну а теперь бежать и прятать обувь», — остроумно высказался Ягудин о появлении второй собаки, чем смутил поклонников и породил слухи о рождении ребенка..

Стоит отметить, что Алексей уже давно мечтал еще об одном четвероногом друге, препятствием на пути к заветной цели была жена Татьяна Тотьмянина. Фигуристка не очень приветствует животных в доме, но ей пришлось сдаться из-за уговора, пишут «7 Дней».

Супруги некогда заключили условный договор — если появится второй ребенок, то Алексей сможет взять вторую собаку. И вот пару лет назад у пары родилась дочка Мишель, и Алексей напомнил о договоренностях с женой.

Любопытно, что первая собака — йоркширский терьер Варя — появилась у Ягудина случайно. Жена захотела подарок на какой-то праздник, но Алексей купил ей собаку. «Были слезы. Но теперь у нас все ясно и понятно», — пояснил Алексей.

Напомним, Татьяна и Алексей прожили вместе 9 лет, а свадьбу сыграли только в прошлом году. Сейчас они воспитывают двух красавиц-дочек – Лизу и Мишель.



0 Не нравится 0 Нравится 18.10.2017 Теги: Алексей Ягудин

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