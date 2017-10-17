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Девушка Роналду делится семейным счастьем


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Беременная девушка Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez) разместила в Instagram фотографию с футболистом, его трехмесячными детьми-близнецами Матео и Евой-Марией и семилетним сыном Криштиану. На снимке видно, что пара вполне гармонична.

 

Девушка подписала трогательное семейное фото: «Никаких слов. Только любовь». Это не первый раз, когда пара размещает фотографии своей быстро растущей семьи. Они не стесняются запечатлевать свою жизнь и выкладывать ее на всеобщее обозрение в социальных сетях, и нет сомнений, что не менее очаровательные снимки будут появляться и в будущем.

В июле Криштиану подтвердил, что Джорджина беременна, и с тех пор девушка постоянно выкладывает снимки своего увеличивающегося живота. Джорджина также недавно позировала для фотосессии в iHola!, еще она дает много интервью о своей жизни с Криштиану.

Так, она заявляет о том, что ведет здоровый образ жизни и окружает себя природой, людьми и животными, которые несут положительную энергию, вдохновляют и позволяют ей становиться лучше с каждым днем.

Напомним, сейчас Криштиану воспитывает трех детей, рожденных суррогатной матерью (по некоторым данным, футболист воспользовался услугами одной женщины). Недавно спортсмен объявил о планах создать семью, в которой будет семь ребят. Джорджина же в одном из интервью сообщила, что готова создать крепкую и дружную семью.
 



1 Не нравится 0 Нравится 17.10.2017 Теги: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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