Ушел из жизни Дмитрий Марьянов
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Не стало участника «Квартета И» Дмитрия Марьянова. Известный актер ушел из жизни в это воскресенье. Поклонники и знаменитости до сих пор не могут прийти в себя и выражают соболезнования.
Известно, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Мужчина почувствовал недомогание на даче в подмосковной Лобне, где отдыхал с друзьями. По дороге в больницу, куда его повезли друзья, мужчина умер. Актеру было всего 47 лет, пишет StarHit.
Друзья и коллеги пишут в соцсетях трогательные посты, выражая соболезнования семье актера, в частности, вдове Ксении Бик, и вспоминая о творчестве Дмитрия.
«Не верится! Ксюшенька, Анфисочка, дорогие наши, только мы все порадовались на вечере вашему доброму известию и вот такое горе! Столько людей звонят нам. Мы с вами, держитесь, дорогие наши!» - написал Эммануил Виторган.
Лолита Милявская посетовала на плохую работу экстренных служб. «Ну почему? Сколько света, искренности и таланта! Обаяния за десятерых! Господи, почему у скорой сегодня было много вызовов? Это только в нашей стране так могут ответить на вызов?» Известно, что Росздравнадзор занялся проверкой инцидента.
Высказались в Сети и Владимир Пресняков, и Ирина Безрукова, и Любовь Толкалина, и другие знаменитости. Гоша Куценко выложил серию снимков с кинокадрами, где они вместе с Марьяновым.
Напомним, Марьянов расписался с Ксенией два года назад. Актер также заботился об Анфисе, дочь Ксении от первого брака он принимал как родную. Марьянов как-то в одном из интервью похвастался гармонией в отношениях с любимой. Актер был счастлив.
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Обсуждение 3
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ННА теперь вообще полный переворот событий. Якобы Дмитрий был в частной клинике по лечению алкоголизма, ему стало плохо. Ужас! Сплошные спекуляции теперь на этом событии. Сил оставшимся "девочкам"!
16.10.17 17:07
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50/50шок с утра(((
16.10.17 11:01
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ННСоболезнования семье! Удивляет реакция Лолиты - а когда это ОТВЕТ скорой влиял на здоровье человека? Они что, по телефону теперь "лечат"?
16.10.17 10:51