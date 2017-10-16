Софи Тернер обручена

Для певца Джо Джонаса (Joe Jonas) и актрисы Софи Тернер (Sophie Turner) настало время заказывать свадебный торт. Пара в воскресенье объявила в Instagram о помолвке, сопроводив сообщение фотографиями, причем на одном из фото было и великолепное обручальное кольцо на том самом пальце.

Публикация от J O E J O N A S (@joejonas) Окт 15 2017 в 10:39 PDT

Актриса и 28-летний певец счастливы и готовы делиться радостью с поклонниками. Одна из подписей к фото гласила: «Она сказала "да"». Остается только пожелать молодым счастья и надеяться, что их совместная жизнь будет гармонична.

Братья Джонаса были рады услышать такие важные новости. Младший брат Ник разместил картинку с подписью: «Ах! Поздравляю моего брата и нареченную сестру с их помолвкой и очень люблю их обоих». Кевин Джонас также поздравил брата и поприветствовал Софи как официального члена семьи, пишет Today.

Лидер группы DNCE и звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» встречались с конца 2016 года. В январе об этом стало известно из Instagram Тернер, где она разместила фотографию Джонаса, наслаждающегося сигарой возле океана.

Похоже, свадьба Джо и Софи будет самым резонансным событием. Ранее о помолвке сообщил Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу.

Софи быстро превратилась в звезду А-класса. Актриса играет роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», активно снимается в крупнобюджетных проектах. А кроме того, весьма востребована среди модных брендов.