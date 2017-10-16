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Надежда Михалкова разводится с мужем


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Брак Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили дал трещину. О проблемах в звездном семействе светские обозреватели заговорили с начала года, когда режиссер перестал появляться на публике с обручальным кольцом. Но теперь стало известно, что дочь знаменитого кинематографиста подала на развод.

 

На развод Надежда подала 22 сентября, и паре дали по традиции время на то, чтобы передумать. Что любопытно, в окружении знаменитостей говорят о том, что Надежда и Резо уже давно не находятся в гармонии.

Слухи о разладе в звездной семье ранее появлялись в СМИ, однако Надежда и Резо постоянно их опровергали. Теперь же выясняется, что знаменитости так долго держались ради детей.

Как заявили StarHit знакомые пары, для Надежды это был серьезный шаг. «Ведь Михалковы славятся крепкими браками, которые пытаются спасти вопреки всему. Но тут отношения дали такую трещину – уже ничем не залатаешь… Они долго старались сохранить семью только ради детей».

Поклонники были уверены, что у пары все в порядке. Ведь только в конце сентября Резо написал милое послание в микроблоге, поздравив супругу. «Очень тебя люблю! С днем рождения!»

Однако супруги давно живут по отдельности. Появлялись даже сплетни, что у 35-летнего Резо уже есть пассия. У пары подрастают шестилетняя Нина и четырехлетний Иван, в которых Резо души не чает.  
 



0 Не нравится 0 Нравится 16.10.2017 Теги: надежда михалкова Резо Гигинеишвили

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