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Алисия Викандер теперь замужем?


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Активно зациркулировали слухи о том, что Алисия Викандер (Alicia Vikander) и Майкл Фассбендер (Michael Fassbender) тайно сыграли свадьбу на Ибице. Папарацци сфотографировали вчера, 15 октября, парочку на острове, и на снимках видно, что знаменитости окольцованы.

 

Ранее уже ходили слухи, что Алисия и Майкл планируют пожениться на Ибице в эти выгодные. Масла в огонь подлили фото папарацци. На снимках, которые были сделаны на пати, видимо, по случаю свадьбы, видно золотое кольцо на руке Алисии с огромным бриллиантом. Пара улыбалась, затерявшись среди друзей и членов семьи, звезды выглядели совершенно счастливыми и расслабленными.

Впервые слухи о свадьбе появились третьего сентября. Все детали свадьбы держались в секрете. Источник, близкий к паре, рассказал, что всем гостям было предписано появиться на Ибице в определенный день, где они все были собраны и отвезены в отель, пишет hollywoodlife.com.

Алисия и Майкл встретились на съемках картины «Свет в океане» в 2014 году, стали встречаться, но они предпочитали не обсуждать свои отношения с прессой и почти не появлялись вместе.

«Это просто случилось, - говорил тогда актер. - Прекрасно, что это произошло. О большем не стоит и говорить».

Наши поздравления счастливой паре.



0 Не нравится 0 Нравится 16.10.2017 Теги: Алисия Викандер Майкл Фассбендер

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