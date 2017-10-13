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Рене Зеллвегер представила новую картину


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Рене Зеллвегер (Renee Zellweger) покорила модных обозревателей своим выходом на красную дорожку в калифорнийском Вествуде, где 12 октября состоялась премьера фильма «Такой же другой, как и я».

Актриса сыграла в картине главную роль, и выглядела звезда на премьере уверенно, о чем свидетельствовала ее обворожительная улыбка. Знаменитость была в шикарном платье желтого цвета от Carolina Herrera. Наряд выгодно подчеркивал достоинства фигуры актрисы, а яркий цвет придавал свежести.   

К 48-летней актрисе присоединились на красной дорожке ее партнеры по съемочной площадке Грег Киннир (Greg Kinnear), Джимон Хонсу (Djimon Hounsou) и Джон Войт (Jon Voight). Также на премьере были другие знаменитости, в том числе звезды сериала «Анатомия страсти» Сара Дрю (Sarah Drew) и Катерина Скорсоне (Caterina Scorsone), сообщает justjared.com.

Драма «Такой же другой, как и я», снятая по бестселлеру, повествует о современном рабе и международном арт-дилере, которых связала вместе главная героиня. В США фильм выйдет в прокат 20 октября. Дата премьеры в России пока не известна.

В прошлом году публика с азартом обсуждала последнюю часть приключений Бриджит Джонс. Возвращение актрисы на большие экраны вполне удалось. Теперь она не смешная и неловкая блондинка, в картине «Такой же другой, как и я» Зеллвегер сыграла темноволосую и вполне практичную жену главного героя. И светские обозреватели отмечают, что в новой ленте Рене узнаешь не сразу.

Стоит напомнить, что Зеллвегер, получившая когда-то «Оскара», не снималась в большом кино целых 6 лет. Звезда говорила, что в какой-то момент она осознала, что оказалась в замкнутом круге, знаменитость тогда решила взять паузу и уехать путешествовать.



0 Не нравится 2 Нравится 13.10.2017 Теги: Рене Зеллвегер

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