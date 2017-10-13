«Плохие мамочки» попали на обложку Good Housekeeping

Кэтрин Хан (Kathryn Hahn) и Сьюзан Сарандон (Susan Sarandon) появились вместе на обложке ноябрьского номера журнала Good Housekeeping. В сопроводительном интервью знаменитости поделились секретами счастливого материнства.

Кэтрин и Сьюзан снимались вместе в нашумевшей комедии этого года «Очень плохие мамочки», где рассказывается о домохозяйках, которые решили устроить себе перерыв. Отодвинув в сторону материнские обязанности, героини пускаются в отрыв. Однако в жизни актрисы очень успешные и ответственные мамочки. В интервью Good Housekeeping они рассказали, в чем секрет счастливого материнства.

Кэтрин призналась, что нашла группу мамочек, которые исповедуют ту же философию, что и она: не подходить к себе слишком серьезно. «У нас есть собственное секретное слово - "отпишись". Если что-то происходит, на что не следовало бы обращать внимания, мы просто "отписываемся" от этого».

Лучшим советом для матери Кэтрин считает выражение: «Дни кажутся длинными, но годы летят быстро». По ее словам, особенно это касается первых лет материнства. Бессонные ночи пролетают быстро и потом вызывают почти что ностальгию.

Сьюзан также заявила, что когда-то ей советовали не иметь детей, и она считает это худшим советом в жизни: «Они говорили, что это разрушит мою карьеру, что я слишком стара для детей. Я родила первого ребенка в 39, третьего - в 45. Все считали, что я сумасшедшая».

Отметим, что у Кэтрин растут дочь Мэй и сын Леонард от брака с Этаном Сэндлером, а у Сьюзан, помимо детей, уже есть два внука.

Источник фото: justjared.com