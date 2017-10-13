 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

«Плохие мамочки» попали на обложку Good Housekeeping


0 0

Кэтрин Хан (Kathryn Hahn) и Сьюзан Сарандон (Susan Sarandon) появились вместе на обложке ноябрьского номера журнала Good Housekeeping. В сопроводительном интервью знаменитости поделились секретами счастливого материнства.

Кэтрин и Сьюзан снимались вместе в нашумевшей комедии этого года «Очень плохие мамочки», где рассказывается о домохозяйках, которые решили устроить себе перерыв. Отодвинув в сторону материнские обязанности, героини пускаются в отрыв. Однако в жизни актрисы очень успешные и ответственные мамочки. В интервью Good Housekeeping  они рассказали, в чем секрет счастливого материнства.

Кэтрин призналась, что нашла группу мамочек, которые исповедуют ту же философию, что и она: не подходить к себе слишком серьезно. «У нас есть собственное секретное слово - "отпишись". Если что-то происходит, на что не следовало бы обращать внимания, мы просто "отписываемся" от этого».

Лучшим советом для матери Кэтрин считает выражение: «Дни кажутся длинными, но годы летят быстро». По ее словам, особенно это касается первых лет материнства. Бессонные ночи пролетают быстро и потом вызывают почти что ностальгию.

Сьюзан также заявила, что когда-то ей советовали не иметь детей, и она считает это худшим советом в жизни: «Они говорили, что это разрушит мою карьеру, что я слишком стара для детей. Я родила первого ребенка в 39, третьего - в 45. Все считали, что я сумасшедшая».

Отметим, что у Кэтрин растут дочь Мэй и сын Леонард от брака с Этаном Сэндлером, а у Сьюзан, помимо детей, уже есть два внука.

Источник фото: justjared.com



0 Не нравится 0 Нравится 13.10.2017 Теги: Кэтрин Хан Сьюзан Сарандон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору