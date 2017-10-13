От Андрея Аршавина уходит жена

В семье спортсмена Андрея Аршавина разлад. Супруга футболиста Алиса заявила, что собирается подавать на развод. При этом девушка утверждает, что алименты на ребенка требовать не будет, поскольку сама неплохо зарабатывает.

Как заявила StarHit Алиса Казьмина, у нее нет претензий к супругу, да и разногласий не было, однако брак помешал карьере девушки, поэтому она решила просто уйти.

«В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду», - сообщила Алиса.

Напомним, пара заключила брак 1 сентября 2016 года. У знаменитостей имеется дочь Есеня, у Алисы есть также дети от предыдущего брака. Известно, что сейчас футболист живет в Казахстане, поскольку имеет контракт с ФК «Кайрат».

Однако подписчики в Сети решили, что не все так просто. Есть предположения, что Алиса не смогла простить измену супруга, которая имела место до свадьбы. Но девушка уверяет, что измена не была основной причиной, к тому же после рождения дочери отношения пары стали развиваться в лучшую сторону. «Сейчас у нас все хорошо, разводиться я не собираюсь. Конечно, было тяжело это пережить, но все в прошлом. Андрей обожает детей, моя дочка называет его папой, хоть он и не родной», - уверяла тогда Алиса.

Напомним, в 2013 году Аршавин расстался с Барановской. Пара прожила 10 лет вместе в гражданском браке, у них два сына и дочь.

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Источник фото: Globallookpress.com