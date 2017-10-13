Кейт Аптон сорвалась со скалы во время фотосессии

Кейт Аптон (Kate Upton) получила травму на рабочем месте. Как стало известно, американская модель сорвалась со скалы во время фотосессии для журнала Sports Illustrated. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Съемки для журнала Sports Illustrated проходили на острове Аруба в Карибском море. Девушка снималась топлес на скале, из одежды на ней была только тюлевая юбка. В какой-то момент сильная волна сбила ее в воду.

На помощь девушке поспешил член съемочной группы. Фотограф же не упустил момент и заснял инцидент. На снимках видно, как в момент падения у Кейт почти слетела юбка, обнаженное тело модели явно смутило «спасателя». В последний момент барахтающаяся в воде звезда смогла найти равновесие и встать на ноги, сообщает Mirror.

Кейт действовала как профессионал, она улыбалась и не показывала вида, что то-то произошло. И съемки были продолжены. Она снова стала позировать на утесе, прикрывая руками бюст. Как выяснилось позднее, у девушки после падения остались незначительные царапины,

Напомним, 25-летняя модель родилась и выросла в штате Мичиган, фотографы ценят ее за «типично американскую внешность». И редакция издания Sports Illustrated не исключение, для журнала девушка снимается уже какой раз.

Фото: Gettyimages