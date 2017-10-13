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Кейт Аптон сорвалась со скалы во время фотосессии


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Кейт Аптон (Kate Upton) получила травму на рабочем месте. Как стало известно, американская модель сорвалась со скалы во время фотосессии для журнала Sports Illustrated. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Съемки для журнала Sports Illustrated проходили на острове Аруба в Карибском море. Девушка снималась топлес на скале, из одежды на ней была только тюлевая юбка. В какой-то момент сильная волна сбила ее в воду.

На помощь девушке поспешил член съемочной группы. Фотограф же не упустил момент и заснял инцидент. На снимках видно, как в момент падения у Кейт почти слетела юбка, обнаженное тело модели явно смутило «спасателя». В последний момент барахтающаяся в воде звезда смогла найти равновесие и встать на ноги, сообщает Mirror.

Кейт действовала как профессионал, она улыбалась и не показывала вида, что то-то произошло. И съемки были продолжены. Она снова стала позировать на утесе, прикрывая руками бюст. Как выяснилось позднее, у девушки после падения остались незначительные царапины,

Напомним, 25-летняя модель родилась и выросла в штате Мичиган, фотографы ценят ее за «типично американскую внешность». И редакция издания Sports Illustrated не исключение, для журнала девушка снимается уже какой раз.

Фото: Gettyimages



0 Не нравится 0 Нравится 13.10.2017 Теги: Кейт Аптон

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