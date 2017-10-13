В СМИ появилась информация о том, что Юлия Ковальчук родила дочку. Пока официального подтверждения от пары не поступало, однако поклонники уже вовсю поздравляют знаменитостей.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скрывали новость о беременности до последнего. Когда таиться было уже проблематично, Юлия поделилась новостью с фанатами, выложив в Сеть снимок с округлившимся животом, пишут StarHit.

Напомним, Ковальчук и Чумаков вместе восемь лет. В 2014 году пара сыграла свадьбу в Испании, и с тех пор поклонники неустанно следили за личной жизнью знаменитостей, гадая, когда же появится малыш.

Информация о беременности появилась в начале осени. Юлия тогда заявила, что будет рожать в России, несмотря на то, что часто проживает в Испании. «Не представляю, как можно в эти важные моменты общаться на другом языке, не чувствовать и не видеть рядом своих близких», - признавалась певица.

Как ожидается, Ковальчук долго в декретном отпуске оставаться не будет. Ранее певица говорила, что, несмотря на появление ребенка, отказываться от карьеры она не собирается. Планируется выход певицы на сцену в ноябре-декабре. Ковальчук говорила, что ребенок в их семье – долгожданный, поэтому они так долго скрывали беременность от поклонников. Видимо, боялись сглаза.