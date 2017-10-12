Александр Васильев рекомендует Порошиной сменить гардероб

Актриса Мария Порошина редко выходит в свет, однако это не означает, что к ее образам никто не присматривается. Историк моды Александр Васильев жестко высказался по поводу нарядов актрисы, посоветовав ей выбросить некоторые вещи.

Мария Порошина не любит светские выходы, да и некогда ей. Она считается талантливой и востребованной актрисой, и работа занимает почти все ее время. Однако без выходов на публику все-таки не обойтись. Александр Васильев считает, что девушке с такими эффектными внешними данными стоит более внимательно относиться к выбору нарядов.

«Мария — настоящая красавица, очень эффектная женщина. У нее ретролицо. Я бы сказал, что в этой актрисе есть что-то от Татьяны Дорониной эпохи фильма «Три тополя на Плющихе», что-то от Мэрилин Монро времен комедии «В джазе только девушки». Она из ХХ века. Порошина идеально бы смотрелась в сериалах про 40-е годы, сталинскую эпоху. И одеваться я бы советовал ей в этом духе», - заметил гуру.

Гуру посоветовал Марии подумать о более выразительном макияже, например, красить ярко губы. Также он считает, что актрисе подойдут убранные в пучок волосы, пишут «7 Дней». Не против Александр Васильев и того, чтобы Мария почистила гардероб и не покупала больше «никакие» вещи. «Их можно отнести в комиссионку. И не нужно обижаться на меня, а только благодарить, что я вовремя пытаюсь изменить ситуацию».

43-летней актрисе, матери четверых детей, историк моды также посоветовал выбирать наряды с длинными рукавами и без глубокого декольте. В целом гуру отметил, что наряды звезды неплохие, но им не хватает шика.

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Источник фото: Globallookpress.com