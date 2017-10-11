СМИ «похоронили» живого Хворостовского

Сегодня утром в СМИ появилась новость о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Многие знаменитости уже успели выразить соболезнования. Однако плакать по певцу рано. Стало известно, что новость о смерти является уткой.

Директор Хворостовского Марк Хилдрю опроверг новость о кончине знаменитости и заявил, что СМИ, которые распускают слухи, стоит наказать. Так что, возможно, певец подаст судебные иски за клевету, пишет "Московский комсомолец".

Супруга Хворостовского Флоренс не сдержалась и написала пост в Facebook с использованием нецензурных слов: «Мой муж в порядке и спит счастливо рядом со мной!!!! Пусть будут прокляты люди, которые пишут такие вещи!!!»

Напомним, в 2015 году стало известно о том, что у Хворостовского опухоль мозга. Певец активно лечится. Сеансы химиотерапии помогают певцу, который стал себя чувствовать значительно лучше. Хворостовский даже не стал отказываться от выступлений на сцене.

Ранее певец признавался, что продолжение творческой деятельности дается ему с трудом: «У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях».

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