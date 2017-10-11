 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

СМИ «похоронили» живого Хворостовского


0 0

Сегодня утром в СМИ появилась новость о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Многие знаменитости уже успели выразить соболезнования. Однако плакать по певцу рано. Стало известно, что новость о смерти является уткой.

Директор Хворостовского Марк Хилдрю опроверг новость о кончине знаменитости и заявил, что СМИ, которые распускают слухи, стоит наказать. Так что, возможно, певец подаст судебные иски за клевету, пишет "Московский комсомолец".

Супруга Хворостовского Флоренс не сдержалась и написала пост в Facebook с использованием нецензурных слов: «Мой муж в порядке и спит счастливо рядом со мной!!!! Пусть будут прокляты люди, которые пишут такие вещи!!!»

Напомним, в 2015 году стало известно о том, что у Хворостовского опухоль мозга. Певец активно лечится. Сеансы химиотерапии помогают певцу, который стал себя чувствовать значительно лучше. Хворостовский даже не стал отказываться от выступлений на сцене.

Ранее певец признавался, что продолжение творческой деятельности дается ему с трудом: «У меня появились проблемы с балансом в связи с моей болезнью, поэтому мне довольно непросто выступать в спектаклях».

Ранее мы писали:

Дмитрий Хворостовский: «После концертов чувствую себя лучше». Баритон восстанавливается после борьбы с онкологией. 

Дмитрий Хворостовский рассказал о борьбе с раком. Артист пообещал справиться с болезнью и сдержал свое слово.

Дмитрий Хворостовский: «Мы боремся и победим!» У баритона отличная поддержка.



0 Не нравится 0 Нравится 11.10.2017 Теги: Дмитрий Хворостовский

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору