Хлои Кардашян интригует поклонников

Хлои Кардашян (Khloe Kardashian) умеет держать интригу. Недавно появились новости о том, что звезда беременна. Однако официальных подтверждений пока не прозвучало. Девушка регулярно разочаровывает своих поклонников, появляясь на публике в свободных нарядах, при этом она ничего не комментирует.

Публикация от Khloé (@khloekardashian) Окт 6 2017 в 6:25 PDT

Звезда реалити-шоу, которой недавно исполнилось 33 года, продолжает поддразнивать поклонников. Слухи о том, что она беременна от Тристана Томпсона (Tristan Thompson), продолжают расходиться вокруг, но никто из пары не подтверждает их. При этом Хлои намеренно выбирает прикрывающую живот одежду, когда появляется на каких-либо мероприятиях или даже просто на улице, пишет hollywoodlife.com.

Так, 10 октября она была замечена на улице в Калифорнии в кроссовках Adidas, спортивных брюках и свободном черном топе. Попытки папарацци рассмотреть ее живот не удались, так как звезда ловко отворачивалась от камер.

Хлои никак не комментирует слухи о беременности, однако многие светские обозреватели считают, что ее свободные наряды говорят сами за себя. Недавно на вечеринке GoodAmerican знаменитость появилась в свободном комбинезоне, который мог с легкостью скрыть растущий живот.

В недавней фотосессии для рекламной кампании она предстала в короткой юбке и пеплуме, при этом ткань подозрительно собралась на животе. Это вызвало новые восклицания со стороны поклонников. Однако дизайнер заверила, что это просто сложившаяся подобным образом ввиду покроя одежды ткань. Вопрос о беременности звезды остается открытым.

33-летняя Хлои давно мечтала стать мамой. Однако не было случая. В прошлом году она болезненно переживала развод с бывшей звездой НБА Ламаром Одомом. Затем начала встречаться с баскетболистом Тристаном Томпсоном.

Также на прошлой неделе появились слухи о беременности Кайли Дженнер (Kylie Jenner), самой младшей из звездных сестер. Девушке всего 20 лет.

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