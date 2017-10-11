Джессика Честейн заступилась за Мэтта Деймона

Джессика Честейн (Jessica Chastain) выступила в поддержку своего друга и коллеги, с которым снималась в «Марсианине». Ведь Мэтт Деймон (Matt Damon) теперь в центре сексуального скандала, связанного с Вайнштейном.

Обладательница «Оскара» написала сообщение в своем аккаунте в Twitter, комментируя сообщения о том, что Деймон помогал продюсеру Харви Вайнштейну скрывать истории о непристойном поведении.

«Я верю, что Мэттом манипулировали. Мы с ним провели много времени на съемках «Марсианина», и я знаю, что он хороший человек», - написала Джессика.

Мэтт признал, что Вайнштейн просил его поговорить с репортерами о негативных моментах, но не знал ничего конкретного о проступках продюсера.

Джессика также высказалась о скандале вокруг Вайнштейна, выступая с поддержкой всех пострадавших женщин, нашедших в себе смелость рассказать об этом. «Я была предупреждена с самого начала. Истории об этом ходили повсюду. Отрицать это - означает создать возможность для повторения ситуации», - написала она в Twitter.

На днях поддержала пострадавших женщин актриса Дженнифер Лоуренс. Знаменитость отметила при этом, что сама она никогда лично не была свидетелем какого-либо непристойного поведения Вайнштейна.

Как стало известно, кинопродюсер десятилетиями приставал к актрисам, сексуальные домогательства были в том числе по отношению к звездам Роуз Макгоуэн (Rose McGowan) и Эшли Джадд (Ashley Judd). Харви Вайнштейн был уволен из компании Weinstein с лишением всех должностей.

Источник фото: Globallookpress.com