Викторию Дайнеко заподозрили в манипуляциях

Виктория Дайнеко недавно стала свободной девушкой. Бракоразводный процесс артистки с Дмитрием Клейманом завершен, о чем сама певица торжественно и даже с бравадой сообщила в соцсетях. Но похоже, Виктория все еще не может свыкнуться с произошедшим.

Как ранее рассказывала артистка, охлаждение в отношениях началось вскоре после рождения дочери. По словам Виктории, нередко бывали моменты, когда ей было необходимо сильное мужское плечо и нежная забота супруга. Но Дмитрий надежд не оправдал.

В конце концов супруги решили расстаться. Причем оба решили быть заботливыми родителями дочери, но сейчас начинаются конфликты. По словам Клеймана, Виктория пытается манипулировать ребенком. «Я плачу алименты, куда без них. Вика неохотно идет мне на уступки, родители мои и вовсе год внучку не видели. Однако мы не хотим решать вопрос через суд», - рассказал музыкант.

Сама же певица уверяет, что готова идти на любой компромисс. «Я разрешаю ему видеться с дочерью, причем не ограничиваю во времени. Считаю, что чем больше отца в жизни ребенка, тем лучше», - сообщила Дайнеко в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!».

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