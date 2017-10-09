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У Степана Михалкова родился четвертый наследник


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В звездной семье Михалковых бэби-бум. Только на днях дочь Степана Михалкова Александра сообщила о беременности. А теперь выясняется, что сам Степан Никитич сейчас нянчится с четвертым наследником. Весной супруга Елизавета подарила ему сына.

Степан Михалков - гений секретности. Младшему сыну актера и ресторатора скоро исполнится полгода, но только сейчас об этом стало известно прессе. «Весной мы действительно стали родителями. У нас появился сыночек, которого мы назвали Лукой. Имя выбирали на семейном совете, по святцам», - рассказала счастливая мама Елизавета Михалкова Starhit.

Как уточняется, для Елизаветы малыш стал первенцем. Напомним, с 34-летней экс-моделью Степан Никитич сочетался браком в 2008 году.

Недавно в интервью GQ 51-летний ресторатор на вопрос, что делать, чтобы в 50 отлично выглядеть, ответил: «Нужна заботливая молодая жена. Когда ты ­живешь с человеком, который тебя моложе, ты сам молодеешь, а человека делаешь старше – есть такая формула. Мне обычно не хочется это озвучивать в кругу друзей, которые много лет женаты, но с теми, кто не женат, я делюсь этим ­наблюдением».

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 09.10.2017 Теги: Степан Михалков

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