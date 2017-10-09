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Эль Макферсон рекламирует белье


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В свое время она считалась одной из самых эффектных звезд подиума. Эль Макферсон (Elle Macpherson) до сих пор в прекрасной форме и время от времени не прочь стать звездой фотосессии для глянца. И конечно, она лично рекламирует свою коллекцию нижнего белья.

На выходных Эль опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена в ярко-оранжевом белье. На звезде широкополая шляпа, так что основной акцент на белье и стройную фигуру Макферсон. «Уик-энд... Цедра мандарина» - подписала фото звезда.

Эль не первый раз публикует в Insta снимки, на которых она в белье. По словам модели, она тщательно следит за телом, придерживается особой диеты. Так, на завтрак Макферсон ест цельнозерновые хлебцы или овсянку с половинкой грейпфрута и обязательно пьет воду с особой пудрой The Super Elixir. В составе пудры сбор китайских трав, грибы шиитаке и майтаке.

«Я ежедневно выполняю комплекс упражнений и занимаюсь в спортзале в течение 45 минут, а также совмещаю плавание с пешими прогулками и катанием на водных лыжах. Также я соблюдаю строгую диету, не употребляю красное мясо, пшеницу и молочные продукты, а также не пью и не курю», - рассказывала Эль в одном из интервью.

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0 Не нравится 0 Нравится 09.10.2017 Теги: Эль Макферсон

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