Алексей Учитель гордится дочерьми

Алексей Учитель недавно представил свой фильм «Матильда» на фоне громкого скандала. И теперь кинематографисту уже ничего не страшно. На днях режиссер даже подтвердил слухи о том, что именно он является отцом дочерей Юлии Пересильд.

С Пересильд Учитель вместе почти 10 лет. В 2009 году актриса родила первенца – дочь Анну. В 2012 году на свет появилась дочь пары Мария. До сих пор актриса и режиссер предпочитали не распространяться об отношениях.

И только в одном из недавних интервью Пересильд призналась: «Отец моих детей - Алексей Учитель. Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: "Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?"».

Но теперь и сам кинематографист готов говорить о наследницах: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть», - рассказал Учитель в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Ранее появлялась информация о переезде режиссера в московскую квартиру Пересильд. При этом Учитель не торопится подавать на развод с продюсером Кирой Саксаганской. Они прожили вместе больше тридцати лет, сейчас Саксаганская руководит всеми делами киностудии мужа «Рок» в Петербурге.

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Источник фото: Globallookpress.com