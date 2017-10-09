 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Алексей Учитель гордится дочерьми


0 0

Алексей Учитель недавно представил свой фильм «Матильда» на фоне громкого скандала. И теперь кинематографисту уже ничего не страшно. На днях режиссер даже подтвердил слухи о том, что именно он является отцом дочерей Юлии Пересильд.

С Пересильд Учитель вместе почти 10 лет. В 2009 году актриса родила первенца – дочь Анну. В 2012 году на свет появилась дочь пары Мария. До сих пор актриса и режиссер предпочитали не распространяться об отношениях.

И только в одном из недавних интервью Пересильд призналась: «Отец моих детей - Алексей Учитель. Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: "Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?"».

Но теперь и сам кинематографист готов говорить о наследницах: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть», - рассказал Учитель в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Ранее появлялась информация о переезде режиссера в московскую квартиру Пересильд. При этом Учитель не торопится подавать на развод с продюсером Кирой Саксаганской. Они прожили вместе больше тридцати лет, сейчас Саксаганская руководит всеми делами киностудии мужа «Рок» в Петербурге.

Ранее мы писали: 

Алексей Учитель переехал к молодой подруге. Режиссер долгое время был в романтических отношениях с Юлией Пересильд.

Поклонская против «Матильды». Депутату сильно не нравится новая картина.

Козловский защищает фильм «Матильда». Актер считает картину вполне безобидной.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.10.2017 Теги: Алексей Учитель

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору