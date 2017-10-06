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Пригожина позабавили слухи о свадьбе Литвиновой


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Вчера в российских изданиях появились сообщения о тайном бракосочетании Ренаты Литвиновой с Земфирой. Ренату Муратовну сплетни возмутили, и она пригрозила журналистам судом. Но пока пресса не успокаивается.

Накануне в нескольких изданиях появилась информация о регистрации отношений Ренаты с Земфирой в Стокгольме (в 2009 году в Швеции был принят закон, разрешающий однополые браки). Подобные слухи в свое время появлялись неоднократно, но сейчас сплетни разозлили звезду.

Представительница Литвиновой поспешила уточнить: «Статья основана на домыслах непонятной давности. Я работаю с Ренатой, она постоянно сейчас в театре, у нее в репертуаре спектакли, она каждый день на сцене, вообще никуда не выезжает».

Тем временем журналисты поспешили выяснить у продюсера Иосифа Пригожина, что он думает о предполагаемой свадьбе Литвиновой и Рамазановой. Продюсер заявил, что он не может поверить. Но потом добавил, что был бы рад за артисток. «Вы знаете, любви все возрасты покорны. Дальше не могу придумать. Мог бы им пожелать... женского счастья. Ну а как еще сказать? Ну а какого еще счастья, когда любят девочки? А что я еще могу пожелать, как мужчина? Женского счастья, любви. Клянусь, я не могу добавить больше ничего. Им обеим желаю. Если им так хорошо, я рад за них!»

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0 Не нравится 0 Нравится 06.10.2017 Теги: Рената Литвинова

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