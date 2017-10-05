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Сати Казанова тайно сочеталась браком


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Певица Сати Казанова довольно долго искала своего мужчину мечты. Наконец она его нашла и теперь намерена с размахом отметить свой успех. Сати и ее возлюбленный, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, планируют провести три свадебных торжества. Но для начала пара тайно сочеталась браком в российской столице.

По данным Super, Сати и Стефано буквально на днях зарегистрировали отношения в одном из московских загсов. И теперь пара готовится к первой шикарной свадьбе - на родине жениха в Италии. Затем на Кавказе в кругу семьи Сати пройдет застолье с соблюдением традиций. Также планируется вечеринка для друзей в Москве. А затем молодожены отправятся в свадебное путешествие на Мальдивы.

Кстати, недавно Казанова рассказала, что мама за нее сильно переживает.

«Мама у меня акушер-гинеколог по образованию, и у нее есть ужасное выражение: "Ты уже не старородящая, ты древнеродящая будешь". Я говорю: "Мама, есть древнейшеродящие, которые сделали это в сорок лет". Но она это говорит в шуточной форме. А так не давит. Я надеюсь, что в ближайшем будущем я их порадую и успокою», – поведала 35-летняя артистка.

Ранее мы писали:

Сати Казанова ищет жениха. Певица снова в поиске мужчины мечты.

Сати Казанова поделилась секретами красоты.  Певица является большой поклонницей йоги.​

Сати Казанова рекламирует Иорданию. В декабре прошлого года артистка была названа лицом Иордании и представила рекламный ролик, промоутирующий туризм в этой стране.



0 Не нравится 0 Нравится 05.10.2017 Теги: Сати Казанова

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