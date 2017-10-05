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Равшана Куркова рассказала о полосе неудач


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Сегодня Равшана Куркова считается одной из самых интересных и изящных актрис. Равшана активно снимается в кино, играет в театральных постановках. Но как и многим другим артистам, в свое время Курковой пришлось изрядно постараться, чтобы заявить о себе.

Равшана дебютировала в кино в возрасте 12 лет. Однако приехав в Москву, девушка долго ходила по кастингам и в какой-то момент оказалась на грани отчаяния.

«У каждого бывает такой период, когда ничего не получается, — говорит Куркова. — 12 лет назад меня не утверждали ни на один интересный для меня проект, и я почти отчаялась: то типаж, говорили, не тот, то слишком худая, то чересчур высокая, то выгляжу моложе, чем нужно для роли, то, наоборот, взрослее, то просто не собралась как следует и не сделала как нужно».

В 2006 году Равшана задумалась о прекращении попыток найти роль. И решила пройти последний кастинг - на съемки в картине «Мертвые дочери» Павла Руминова.

«Решила, что попытка получить роль в «Мертвых дочерях» будет последней, и если и она окажется неудачной, значит, выбрала не тот путь и вселенная показывает мне, что нужно направить энергию на что-то другое. Но когда я получила роль Риты, то поняла, что «самая темная ночь — перед рассветом», что этот тяжелейший для меня период — серьезная проверка, которая помогла мне раз и навсегда убедиться, что я сделала действительно осознанный выбор».

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0 Не нравится 0 Нравится 05.10.2017 Теги: равшана куркова

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