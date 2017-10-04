 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

У Николая Караченцова злокачественная опухоль


0 1

Несколько недель назад народный артист Николай Караченцов был госпитализирован. Поклонники забеспокоились, но родные поспешили успокоить публику сообщением о плановом обследовании. К сожалению, результаты обследования не самые хорошие. У Караченцова обнаружена злокачественная опухоль.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что в прошлом месяце Николай Петрович поступил в больницу с легочным кровотечением. Специалисты томографии обнаружили у артиста опухоль. Теперь супруга Караченцова Людмила Поргина решила прояснить ситуацию.

«У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее», – цитирует даму Starhit.

Ранее Поргина говорила о том, что опухоль была обнаружена у Караченцова в феврале, после того как пара попала в аварию. После ДТП артист был госпитализирован в подмосковную больницу с травмами, а на следующий день переведен в НИИ имени Склифосовского. По словам женщины, было проведено обследование, но тогда признаков метастаз не обнаружилось.

Ранее мы писали:

Караченцов госпитализирован после ДТП. Авария произошла в Подмосковье.

10 лучших фильмов Николая Караченцова. Вспомним лучшие картины с участием одного из самых интересных советских и российских актёров.

Николай Караченцов отмечает юбилей. В честь 65-летия актера в Театре эстрады прошел праздничный театрализованный вечер.



1 Не нравится 0 Нравится 04.10.2017 Теги: Николай Караченцов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору