У Николая Караченцова злокачественная опухоль

Несколько недель назад народный артист Николай Караченцов был госпитализирован. Поклонники забеспокоились, но родные поспешили успокоить публику сообщением о плановом обследовании. К сожалению, результаты обследования не самые хорошие. У Караченцова обнаружена злокачественная опухоль.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что в прошлом месяце Николай Петрович поступил в больницу с легочным кровотечением. Специалисты томографии обнаружили у артиста опухоль. Теперь супруга Караченцова Людмила Поргина решила прояснить ситуацию.

«У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее», – цитирует даму Starhit.

Ранее Поргина говорила о том, что опухоль была обнаружена у Караченцова в феврале, после того как пара попала в аварию. После ДТП артист был госпитализирован в подмосковную больницу с травмами, а на следующий день переведен в НИИ имени Склифосовского. По словам женщины, было проведено обследование, но тогда признаков метастаз не обнаружилось.

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