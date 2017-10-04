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Кейт Уинслет готовится к съемкам в «Аватаре»


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Они прекрасно поработали двадцать лет назад над картиной «Титаник». Так почему бы не попытаться повторить успех? Актриса Кейт Уинслет (Kate Winslet) снимется в новом проекте знаменитого режиссера Джеймса Кэмерона (James Cameron). Этот проект - сиквел ставшего культовым фильма «Аватар».

Как заявил Кэмерон журналистам, он с Уинслет давно обдумывал возможность сотрудничества. И, наконец, они определились. «Кейт и я искали что-нибудь, что могли бы сделать вместе, 20 лет со времени нашего сотрудничества в «Титанике», который был одним из самых стоящих фильмов в моей карьере».

В итоге решили остановиться на «Аватаре-2». Уже известно, что Уинслет сыграет персонажа по имени Ролан. Правда, премьера картины состоится нескоро - пока она запланирована на 2020 год.

Ранее Кэмерон говорил о планах создания киносаги «Аватар» из пяти частей. Третий, четвертый и пятый фильмы выйдут на экраны в 2021, 2024 и 2025 годах, соответственно. Как напоминают СМИ, вышедший в 2009 году «Аватар» до сих пор остается самым кассовым фильмом в истории. Доходы от его проката превышают 2,7 миллиарда долларов.

Ранее мы писали:

Кейт Уинслет: «Мне нравится молчать о личном». Актриса стала звездой журнала WSJ.

Кейт Уинслет: «Однажды попробовала психотерапию». Но быстро поняла, что это не для нее. 

Кейт Уинслет стала «Иконой Великобритании». Harper's Bazaar вручил награды выдающимся медийным персонам. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 04.10.2017 Теги: Кейт Уинслет

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