 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Николаев обиделся на Маликова


0 1

Для чего существуют социальные сети? Для общения и высказывания своего мнения. Но порой последнее может привести к неожиданным последствиям. По крайней мере, Дмитрий Маликов не предполагал, что замечание об этикете поздравлений доведет до ссоры с Игорем Николаевым.

Мы все привыкли к поздравлениям в соцсетях. Но такой формат Маликову не очень нравится. «Не люблю, когда звезды здесь друг друга поздравляют, как-то не айс все эти няши-маняши... Ведь все знакомы между собой! Хочешь поздравить – позвони! И привези дорогой подарок или хотя бы тортик. Как считаете?» - написал артист в Insta.

Игорь Николаев счел замечание Дмитрия обидным. Он саркастично заметил, что намек понял. «Извини, что поздравил. Дело было в январе. Но ведь "спорт учебе не помеха", можно поздравить и по телефону, и в "Инстаграме", вот я, например, выложил фрагмент из "Старых песен о главном", где мы с тобой снимались, потому что это милые приятные воспоминания и по телефону их не очень передашь… Еще раз извини, что поздравил. Удачи!»

Попытки Маликова разрядить обстановку лишь усугубили ситуацию. «А покойников можно вспоминать? Дескать, день рождения у них? Например, Чайковского? Или Моцарта? Им ведь уже ни дорогой подарок, ни торт не подаришь? А пост отличный – бурная реакция общественности гарантирована! Молодец», - возмущался Николаев.

В итоге Маликов отказался продолжать дискуссию. Но, похоже, Николаев певцу скандальные дебаты еще припомнит.

Ранее мы писали:

Дочь Дмитрия Маликова дебютировала в качестве модели. Девочка стала лицом линии ChapurinforBarbie. 

Александр Васильев восторгается Стефанией Маликовой. По мнению профи, все предпосылки к удачной карьере в шоу-бизнесе у девушки налицо. 

У Дмитрия Маликова родилась внучка. Артист теперь дедушка. 



1 Не нравится 0 Нравится 29.09.2017 Теги: Дмитрий Маликов Игорь Николаев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору