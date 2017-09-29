Николаев обиделся на Маликова

Для чего существуют социальные сети? Для общения и высказывания своего мнения. Но порой последнее может привести к неожиданным последствиям. По крайней мере, Дмитрий Маликов не предполагал, что замечание об этикете поздравлений доведет до ссоры с Игорем Николаевым.

Мы все привыкли к поздравлениям в соцсетях. Но такой формат Маликову не очень нравится. «Не люблю, когда звезды здесь друг друга поздравляют, как-то не айс все эти няши-маняши... Ведь все знакомы между собой! Хочешь поздравить – позвони! И привези дорогой подарок или хотя бы тортик. Как считаете?» - написал артист в Insta.

Игорь Николаев счел замечание Дмитрия обидным. Он саркастично заметил, что намек понял. «Извини, что поздравил. Дело было в январе. Но ведь "спорт учебе не помеха", можно поздравить и по телефону, и в "Инстаграме", вот я, например, выложил фрагмент из "Старых песен о главном", где мы с тобой снимались, потому что это милые приятные воспоминания и по телефону их не очень передашь… Еще раз извини, что поздравил. Удачи!»

Попытки Маликова разрядить обстановку лишь усугубили ситуацию. «А покойников можно вспоминать? Дескать, день рождения у них? Например, Чайковского? Или Моцарта? Им ведь уже ни дорогой подарок, ни торт не подаришь? А пост отличный – бурная реакция общественности гарантирована! Молодец», - возмущался Николаев.

В итоге Маликов отказался продолжать дискуссию. Но, похоже, Николаев певцу скандальные дебаты еще припомнит.

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