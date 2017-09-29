 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лазарев заинтриговал новым клипом


0 0

Сергей Лазарев старается быть примерным папой. И в отличие от коллег намерен как можно дольше скрывать сына Никиту от публики. По крайней мере, так говорил сам артист. Но кажется, Сергей не выдержал.

Лазарев представил клип на песню «Так красиво». Ролик получился весьма романтичным и красивым. «Огромное спасибо всем влюбленным парам, которые поделились своими историями любви и чувствами! И спасибо всей съемочной группе во главе с Константином Черепковым и Ириной Морозовой», - написал певец в Insta.

Сам артист снялся с мальчиком, которому примерно три года. И поклонники полагают, что Сергей решил показать сына.

Напомним, о рождении первенца у артиста стало известно в конце прошлого года. Несколько лет Лазарев успешно скрывал ребенка, но теперь время от времени публикует в соцсетях совместные снимки с Никитой, на которых лица мальчика не видно.

Ранее Сергей пояснял, что как популярный артист он нередко сталкивается с пассивной, а порой и неприкрытой агрессией. И вовсе не хочет, чтобы с этим столкнулся его сын. «Я так не хочу, чтобы это касалось моего ребенка, какой-либо негатив. Я за него удавлю», – заявил артист.

Ранее мы писали:

Лазарев претендует на звание народного артиста. Звезды полагают, что певец уже заслужил почетное звание. 

Сергей Лазарев намекнул на роман. Артист обмолвился о некоей девушке. 

Лазарев предлагает изменить правила голосования на «Евровидении». В этом году певец занял третье место. 


0 Не нравится 0 Нравится 29.09.2017 Теги: сергей лазарев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору