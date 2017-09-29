Лазарев заинтриговал новым клипом

Сергей Лазарев старается быть примерным папой. И в отличие от коллег намерен как можно дольше скрывать сына Никиту от публики. По крайней мере, так говорил сам артист. Но кажется, Сергей не выдержал.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Сен 28 2017 в 5:07 PDT

Лазарев представил клип на песню «Так красиво». Ролик получился весьма романтичным и красивым. «Огромное спасибо всем влюбленным парам, которые поделились своими историями любви и чувствами! И спасибо всей съемочной группе во главе с Константином Черепковым и Ириной Морозовой», - написал певец в Insta.

Сам артист снялся с мальчиком, которому примерно три года. И поклонники полагают, что Сергей решил показать сына.

Напомним, о рождении первенца у артиста стало известно в конце прошлого года. Несколько лет Лазарев успешно скрывал ребенка, но теперь время от времени публикует в соцсетях совместные снимки с Никитой, на которых лица мальчика не видно.

Ранее Сергей пояснял, что как популярный артист он нередко сталкивается с пассивной, а порой и неприкрытой агрессией. И вовсе не хочет, чтобы с этим столкнулся его сын. «Я так не хочу, чтобы это касалось моего ребенка, какой-либо негатив. Я за него удавлю», – заявил артист.

Ранее мы писали:

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