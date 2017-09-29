Лазарев заинтриговал новым клипом
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Сергей Лазарев старается быть примерным папой. И в отличие от коллег намерен как можно дольше скрывать сына Никиту от публики. По крайней мере, так говорил сам артист. Но кажется, Сергей не выдержал.
Лазарев представил клип на песню «Так красиво». Ролик получился весьма романтичным и красивым. «Огромное спасибо всем влюбленным парам, которые поделились своими историями любви и чувствами! И спасибо всей съемочной группе во главе с Константином Черепковым и Ириной Морозовой», - написал певец в Insta.
Сам артист снялся с мальчиком, которому примерно три года. И поклонники полагают, что Сергей решил показать сына.
Напомним, о рождении первенца у артиста стало известно в конце прошлого года. Несколько лет Лазарев успешно скрывал ребенка, но теперь время от времени публикует в соцсетях совместные снимки с Никитой, на которых лица мальчика не видно.
Ранее Сергей пояснял, что как популярный артист он нередко сталкивается с пассивной, а порой и неприкрытой агрессией. И вовсе не хочет, чтобы с этим столкнулся его сын. «Я так не хочу, чтобы это касалось моего ребенка, какой-либо негатив. Я за него удавлю», – заявил артист.
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