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Лайма Вайкуле: «Я малоежка»


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Певица Лайма Вайкуле в свои 63 года может дать фору артисткам лет на 20 моложе. Она стройна, подтянута и полна энергии. Разумеется, Лайме повезло с генами, но и о здоровом образе жизни звезда не забывает.

Вайкуле, в отличие от своих коллег, не придерживается какой-либо особой диеты. Она практически не употребляет красное мясо, но это не стоит ей каких-либо усилий. Как рассказала артистка, мясо она не любила с детства.

«Для меня была настоящая трагедия, если мама давала супчик, а там плавал кусок говядины. Сразу его вынимала. Я вегетарианка не по убеждениям, родилась такой. Посмотрите, сколько детей сейчас отказываются от мяса, но их зачем-то заставляют родители».

Лайма вообще не из тех, кто любит побаловать себя калорийными блюдами. «Просто я малоежка. Могу существовать вообще без пищи. Практикую голодание. Однажды продержалась 15 дней на воде. Испытала такое счастье! Уверена, что в это время все болячки исчезают, организм сам «съедает» ненужное. Он умный компьютер», - рассуждает звезда в интервью Starhit.

Певица напомнила, что к собственному телу следует относиться бережно. Не пренебрегать здоровым сном, стараться избегать ненужных стрессов. Лайма придерживается мнения, что какое-то время мы живем взаймы у собственного тела. Певица подчеркнула, что когда ее сверстники активно расходовали внутренние ресурсы, она берегла силы.

Ранее мы писали: 

Лайма Вайкуле: «Все хочется быть загадкой». Будучи на седьмом десятке, звезда продолжает записывать диски, выступать с концертами и кокетничать. 

Лайма Вайкуле готова последовать примеру Марлен Дитрих. Певица думает, что поклонники хотят видеть своего кумира вечно молодым.

Лайма Вайкуле отказалась сниматься для Playboy. По словам звезды, она запросила слишком высокий гонорар.



0 Не нравится 1 Нравится 29.09.2017 Теги: Лайма Вайкуле

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