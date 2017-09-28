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Ирина Безрукова расцвела после невзгод


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Два года назад Ирине Безруковой пришлось пройти трудное испытание. Актриса потеряла единственного сына. Через некоторое время рассталась с мужем Сергеем Безруковым. И все же Ирина не пала духом. Она оказалась из категории тех, кого жизненные невзгоды делают сильнее. И сейчас Безрукова цветет.

Сейчас Безрукова продолжает актерскую карьеру, время от времени появляется на светских мероприятиях. И по мнению историка моды Александра Васильева, артистка расцвела. Недавно Александр Александрович встретился с актрисой на съемках и не мог не заметить, что Ирина в хорошем настроении и прекрасно выглядит. На расспросы Васильева Безрукова ответила: «Ну надо же как-то выживать в этой жизни, радоваться и хорошо выглядеть!» «Она выглядела безупречно», - подчеркнул профи.

По мнению Васильева, будучи замужем за Сергеем Безруковым, Ирина оказалась в тени мужа. А теперь журналисты видят актрису в несколько ином ракурсе.

«По-моему, после развода Ирина расцвела как женщина, — рассуждает Васильев в колонке для издания "7 Дней". - Ее скорее можно назвать победительницей, чем побежденной в этой жизненной битве. Ирина не теряет своей обольстительности, выглядит действительно яркой звездой. Хотя я читал в Интернете не самые доброжелательные комментарии о ней. Кое-кто отзывается и о ее внешности, и о ее жизни не самым лестным образом. Но так называемые хейтеры бывают у всех, особенно у видных людей».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 28.09.2017 Теги: Ирина Безрукова

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