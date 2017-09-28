Айзу Анохину сравнили с Викторией Бекхэм

Insta-звезда Айза Анохина не жалуется на рейтинги популярности. Но сейчас девушка в легком шоке. Британские журналисты сравнили Айзу с Викторией Бекхэм. По мнению обозревателей, Анохина очень сильно похожа на Пош.

В одном из британских таблоидов появились снимки Айзы. «Ответ России на Викторию Бэкхем. Ее даже самые преданные поклонники ошибочно принимают за Пош. Айза Анохина делится с 1,4 миллионами фолловеров потрясающими снимками, на которых она выглядит словно двойник Виктории», - пишет издание.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Сен 21 2017 в 1:59 PDT

Сравнение с Викторией Айзе польстило. Однако некоторые недоброжелатели поспешили обвинить ее в "проплаченной статье". «Я и мой муж отдаем все лишние деньги нуждающимся семьям и деткам с тяжелыми заболеваниями. Говорю это не для того, чтобы вы хвалили, а говорю по факту. Покупать статьи? Журналисты пишут о чем хотят и получают за это зарплату. Лишний материал может попасть, только если ты девочка какого-то папика и он тебя везде "пихает"», – ответила Анохина на нападки.

Айза подчеркнула, что Бекхэм ей очень нравится, но... «Я не такая худая, как Виктория! Не такая успешная и не такая красивая! Но я люблю себя и не хочу никого копировать. Это сложно, долго и дорого. Мне есть чем заняться и куда тратить свои деньги. <...>. В общем, мне приятно, что меня, совсем не выдающуюся женщину, заметили, но не очень приятно, что оболгали, сказав, что я русская Вики! Я Айза! И мне это нравится».

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